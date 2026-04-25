Sheinbaum y Carney refuerzan coordinación rumbo a revisión del T-MEC tras llamada; analizan ampliar colaboración

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Sheinbaum y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney tuvieron una llamada telefónica este viernes, en la que acordaron fortalecer la coordinación bilateral para atender prioridades económicas comunes y “ofrecer mayor certidumbre, seguridad y prosperidad” para ambos países frente a la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá.

En un comunicado, el Gobierno canadiense señaló que ambos mandatarios destacaron los resultados de la Misión Comercial de Canadá a México, realizada a principios de este año, que dio lugar a más de 20 nuevas alianzas y acuerdos comerciales.

Asimismo, Carney dio la bienvenida a la próxima misión comercial de México a Canadá, que será encabezada por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Señalaron que analizaron oportunidades para ampliar la colaboración en áreas estratégicas como minerales críticos, tecnologías limpias, energía y manufactura avanzada y celebraron la firma de un memorando de entendimiento sobre seguridad sanitaria industrial y biofabricación para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro farmacéutico.

“Los líderes analizaron la próxima revisión del Acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México. Acordaron trabajar en estrecha coordinación para abordar las prioridades y los desafíos económicos comunes, y brindar mayor certeza, seguridad y prosperidad a sus pueblos”.

Carney y Sheinbaum destacaron los progresos realizados a través del Plan de Acción Canadá-México, incluyendo el apoyo a una mayor colaboración en materia de corredores marítimos, comercio transfronterizo e innovación y tecnología.



Abordan asesinato de canadiense en Teotihuacán y situación de Cuba

En su llamada telefónica, el primer ministro de Canadá agradeció a Sheinbaum apoyo y la cooperación de México tras la trágica muerte de una ciudadana canadiense en el sitio arqueológico de Teotihuacán.

Asimismo, en su conversación abordaron temas regionales, incluida la situación humanitaria en Cuba e intercambiaron puntos de vista sobre los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano.

En el comunicado publicado por el gobierno canadiense también se destacó que ambos mandatarios “esperan con ilusión” la Copa Mundial de la FIFA 2026 este verano, la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países (Canadá, México y Estados Unidos), que se prevé que aporte 2 mil millones de dólares a la economía canadiense.