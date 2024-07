Después de la llamada, narró Trump, el ex canciller regresó y dijo que sí serían asignados militares, por lo que el ex mandatario estadounidense dijo que “obtuvo todo de México”.

El comentario del republicano sobre el IQ de Biden lo ha repetido en diferentes ocasiones en sus discursos.

Sin embargo, tanto Claudia Sheinbaum como el propio Marcelo Ebrard confundieron a quién hacía referencia el comentario.

El excanciller y próximo secretario de Economía también respondió a Trump al mencionar que los insultos tienen un propósito electoral y que no está intimidado.

“Cuando te insultan en campaña, como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump ,siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza”.

Tras la confusión, Martha Bárcena, embajadora eminente y diplomática mexicana, respondió a Sheinbaum por contestar al candidato y señaló que su equipo demostró ser “amateur al no verificar datos, contextos y realizar el análisis y recomendaciones pertinentes. No la protegieron ni cuidaron. Pero eso si, se envolvieron en la bandera y la mentira sobre la negociación del TMEC”.