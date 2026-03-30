$!Sheinbaum y el presidente de la FIFA afinan detalles para el Mundial 2026

A poco más de dos meses de la inauguración del Mundial 2026, la presidenta de México se reunió con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, quien acudió a Palacio Nacional para evaluar conjuntamente los preparativos del evento deportivo.
Durante el encuentro, la mandataria aseguró que “todo va a salir maravilloso” y prometió que la inauguración de la Copa Mundial será “histórica” y “excepcional” el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.
Por su parte, al hablar sobre los preparativos, Infantino auguró que el torneo “va a ser una fiesta” y “un éxito para México porque somos todos mexicanos”.
Como detalle especial de la visita, el presidente de la FIFA le obsequió a la mandataria las tarjetas oficiales -amarilla y roja- del organismo deportivo.
Clara Brugada e Infantino sostiene encuentro de cara al Mundial
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que también sostuvo una “fructífera reunión” con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
El objetivo de este encuentro fue fortalecer la coordinación rumbo al Mundial y consolidar a la capital del país como “la mejor sede”, destacando su perfil como “una ciudad de derechos, incluyente y culturalmente única”.
En su mensaje en la red social X, Brugada detalló que durante la mesa de trabajo se revisaron los avances en infraestructura y movilidad, así como diversos proyectos con enfoque social que buscan dejar “un legado duradero para la ciudadanía” tras el mega evento deportivo.
Las reuniones de Infantino con Sheinbaum y Brugada ocurren a solo dos días del juego entre México y Portugal en el Estadio Azteca el pasado sábado, donde se llevaron a cabo protestas e incluso murió un aficionado.
Ese día, 28 de marzo, colectivos en contra de la gentrificación y turistificación de la CDMX cerraron carriles centrales y laterales de Periférico Sur, a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y a manera de protesta jugaron una “cascarita”.
“Estamos haciendo un bloque de resistencia y de lucha para hacer visibles las injusticias que se están dando a con la organización del Mundial de FIFA”, señaló Julián, uno de los manifestantes quien participó en la “cascarita” en Periférico Sur, destacó.
Previo al juego, Brenda María Valenzuela, madre de Carlos Emilio, desaparecido hace seis meses en Mazatlán, Sinaloa, también se manifestó afuera del recinto.
“El día de hoy decido presentarme, alzar la voz y no solo desde la protesta, sino también desde el dolor de una madre que lleva seis meses sin saber de su hijo y que como yo hay miles de madres que están viviendo lo mismo”, señaló.
Respecto a la muerte del aficionado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina detalló que se encontraba en estado de ebriedad.
“El aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja”, explicó al añadir que personal médico lo atendió, pero ya no contaba con signos vitales.