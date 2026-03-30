$!Sheinbaum y el presidente de la FIFA afinan detalles para el Mundial 2026

A poco más de dos meses de la inauguración del Mundial 2026, la presidenta de México se reunió con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, quien acudió a Palacio Nacional para evaluar conjuntamente los preparativos del evento deportivo. Durante el encuentro, la mandataria aseguró que “todo va a salir maravilloso” y prometió que la inauguración de la Copa Mundial será “histórica” y “excepcional” el próximo 11 de junio en la Ciudad de México. Por su parte, al hablar sobre los preparativos, Infantino auguró que el torneo “va a ser una fiesta” y “un éxito para México porque somos todos mexicanos”. Como detalle especial de la visita, el presidente de la FIFA le obsequió a la mandataria las tarjetas oficiales -amarilla y roja- del organismo deportivo.

Clara Brugada e Infantino sostiene encuentro de cara al Mundial La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que también sostuvo una “fructífera reunión” con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El objetivo de este encuentro fue fortalecer la coordinación rumbo al Mundial y consolidar a la capital del país como “la mejor sede”, destacando su perfil como “una ciudad de derechos, incluyente y culturalmente única”. En su mensaje en la red social X, Brugada detalló que durante la mesa de trabajo se revisaron los avances en infraestructura y movilidad, así como diversos proyectos con enfoque social que buscan dejar “un legado duradero para la ciudadanía” tras el mega evento deportivo. Las reuniones de Infantino con Sheinbaum y Brugada ocurren a solo dos días del juego entre México y Portugal en el Estadio Azteca el pasado sábado, donde se llevaron a cabo protestas e incluso murió un aficionado.