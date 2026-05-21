Sheinbaum y el secretario de Seguridad de EU acuerdan mantener colaboración en el marco del respeto

En la reunión participaron funcionarios de ambos gobiernos, entre ellos el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, el General Ricardo Trevilla Trejo y el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este jueves con Markwayne Mullin, Secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Durante el encuentro en Palacio Nacional, acordaron mantener la colaboración bilateral “en el marco de respeto” entre ambos países.



Un encuentro en el marco del entendimiento entre México y Estados Unidos

El Secretario de Seguridad Nacional del gobierno del Presidente Donald Trump llegó esta tarde a Palacio Nacional bajo un fuerte dispositivo de seguridad para reunirse con la Mandataria y con integrantes del Gabinete de Seguridad.

En su conferencia de prensa matutina, la Mandataria mexicana dijo que el encuentro con el secretario Markwayne Mullin se lleva a cabo en el marco del entendimiento con Estados Unidos sobre temas de seguridad.

“Recuerden que se firmó un entendimiento con Estados Unidos o se logró un entendimiento con Estados Unidos. con el que venimos trabajando muy bien. Entonces, lo que queremos es que sigamos trabajando en el marco de ese entendimiento“, dijo Sheinbaum Pardo.

El Presidente estadounidense Donald Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de México, al que ha exigido que combata a los cárteles de la droga, los cuales se encuentran denominados como terroristas en Estados Unidos.

Trump asegura que México “está dominado por los cárteles” y responsabilizó a lo que llamó “fronteras estúpidas”, “puestas por personas estúpidas”, del ingreso masivo de migrantes y drogas a Estados Unidos.

“El tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97 por ciento y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, lo cual es mucho más fácil. Escucharás algunas quejas de ciertas personas, como representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”.



“No queremos ser piñata de nadie”

La Mandataria mexicana insistió este jueves en que su gobierno mantiene cooperación con Washington en temas como inteligencia, pero que “cada quien decide en su territorio”.

Incluso dijo que en Estados Unidos están acostumbrados a usar a México para fines electorales.

“Pero una cosa es que ellos decidan y que tú bajes la cabeza, y que todo lo que ellos digan es lo que tienes que hacer. Cuando además hay una elección en noviembre y acostumbran muchas veces muchos usar a México para la elección de allá“, comentó.

“Pues no, nosotros no queremos ser piñata de nadie, no queremos que nos usen para la elección de allá y tampoco queremos que se metan en la elección de aquí. ¿Por qué? Porque cada quien decide en su territorio. Somos naciones soberanas”.