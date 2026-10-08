$!Sheinbaum y embajador de EU hablan sobre inversiones y la confianza en México

La reunión se realizó días después de que la Presidenta cuestionara públicamente al embajador estadounidense y al Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, por la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, al señalar que no puede instalarse una academia internacional sin autorización federal ni del Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

“Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países”, informó la Mandataria a través de sus redes sociales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este jueves en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, así como con empresarios estadunidenses.

Sheinbaum afirmó que ni el gabinete de Seguridad ni la Cancillería fueron informados sobre la instalación de la academia y la participación de agencias de Estados Unidos.

La Mandataria pidió al Gobierno estatal cumplir con los procedimientos establecidos para cualquier proyecto de cooperación internacional en materia de seguridad. Además, destacó que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe ser suscrita por el Estado mexicano y que la participación de agentes extranjeros y sus reuniones con servidores públicos estatales están sujetas a controles y autorizaciones.

Sheinbaum explicó que el Gobierno federal mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y en otros ámbitos, pero sostuvo que los gobiernos estatales deben ajustarse a las leyes mexicanas cuando establecen mecanismos de cooperación con instituciones de otros países.



Canciller abordó temas de la agenda bilateral con Johnson

Por la mañana, el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, también sostuvo una reunión con Johnson para dar seguimiento a distintos temas de la agenda bilateral.

La Cancillería informó que conversaron sobre los resultados positivos de la cooperación en materia de seguridad con base en los principios que guían la relación: respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación.