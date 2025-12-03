Sheinbaum y empresarios crean consejo de inversiones

“En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México”, publicó Sheinbaum Pardo en su cuenta de X.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acordó con líderes empresariales la creación de un Consejo para la Promoción de Inversiones vinculadas al Plan México durante una reunión privada de más de dos horas en Palacio Nacional. El encuentro se realizó en la víspera de una posible reunión bilateral con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington.

En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México. pic.twitter.com/Rzj41yc0uM

Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional de Presidencia, detalló que asistieron representantes de distintas empresas y que la mandataria federal planteó ampliar los mecanismos de diálogo con el sector privado. Según explicó, el nuevo espacio operará de manera similar a otras mesas sectoriales del Plan México.

“Nos reunimos diferentes grupos de empresarios para dar seguimiento a las inversiones, cómo las podemos acelerar, qué se puede hacer mejor en inversiones mixtas, en infraestructura, en energía, en algunos servicios. La idea es que haya otra vez distintos grupos de trabajo, uno de ellos específicamente para promoción de inversiones”, declaró Gómez Sierra.

Según fuentes extraoficiales, en el nuevo consejo participarían algunos de los principales líderes empresariales del país, como Carlos Slim Helú, Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia, Alejandro Baillères Gual, José Antonio Fernández Garza, Pablo Chico Pardo Hernández, Álvaro Fernández Garza, Carlos Hank González, Juan Pablo del Valle Perochena, José Antonio Chedraui Eguía, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, Alejandro Soberón Kuri, Guadalupe de la Vega, Laura Diez Barroso y Giselle Morán.

Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que el grupo que se reunió con la mandataria es el mismo que ha trabajado en materia de inversión desde hace meses y negó que se trate de un organismo paralelo al CCE, el cual dejará en una semana para ser relevado por José Medina Mora Icaza.

“Hemos venido trabajando con Altagracia en eso. Es el mismo, es un consejo de inversión que ha venido trabajando siempre, desde Plan México. Es un grupo de trabajo, cada mes, cada dos meses se reúnen, es el mismo grupo de siempre. No ha cambiado nada”, señaló Cervantes Díaz, quien rechazó que la presidenta le haya ofrecido, hasta el momento, un cargo como asesor.