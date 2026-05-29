$!Sheinbaum y empresas firman pacto para mantener precios de canasta básica en tiendas de autoservicio

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó con 32 empresas proveedoras y tiendas de autoservicio, la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica. “El día de hoy celebro, de verdad celebro, este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio. Muchas felicidades y muchas gracias de verdad a todas y a todos”, señaló Sheinbaum Pardo. Añadió que el PACIC es un ejemplo para muchos países, pues es una medida importante para evitar que la inflación incremente por el contexto internacional y que esto afecte a la economía de las familias mexicanas.







Reconoció al sector gasolinero por el acuerdo para mantener el precio de la gasolina magna en menos de 24 pesos y del diésel en 27 pesos, a través de diferentes incentivos al IEPS. Recalcó que con el sector gasolinero a través de incentivos al IEPS mantienen el precio del diésel en 27 pesos. “También un esfuerzo muy importante. Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10 o 12 por ciento”, detalló. “No hay nada que le haga más daño a la economía y particularmente a las familias de menos recursos que la inflación. Porque pues representa adquirir menos y afectar la vida familiar. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo es muy importante. Como he dicho, a veces no estamos de acuerdo en unas cosas, en otras y no pasa nada”, dijo Sheinbaum Pardo.

Compromiso con el sector público Por su parte, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, dijo que la firma del PACIC renueva un compromiso del sector público y el privado con las familias mexicanas, además de que, con ello, México demuestra que la relación entre ambos sectores tiene resultados positivos.







