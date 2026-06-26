Sheinbaum y Felipe VI acuerdan tres exposiciones culturales y fortalecer relación bilateral

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este viernes en su conferencia mañanera, los detalles de la reunión que sostuvo el día anterior con el Rey Felipe VI de España en Palacio Nacional, donde ambos jefes de Estado acordaron fortalecer la relación bilateral entre México y España y pactaron la realización de tres exposiciones culturales mexicanas en territorio español.

El encuentro se realizó la tarde del 25 de junio en Palacio Nacional, donde el monarca español fue recibido por Sheinbaum Pardo alrededor de las 16:21 horas y se retiró cerca de las 17:40 horas.

Durante su estancia, ambas delegaciones recorrieron la Galería de los Murales, donde se exhiben obras del pintor Diego Rivera, y posteriormente sostuvieron su reunión en la sala Leona Vicario.

Sheinbaum Pardo expuso que durante aproximadamente una hora abordó con el Rey de España la importancia de los pueblos originarios para México, la solicitud de perdón por la Conquista y el reconocimiento de las grandes civilizaciones prehispánicas.

Señaló que en el país se reconocen 28 millones de personas como indígenas, con un total de 69 lenguas.

“Le planteé que para nosotros es un asunto de identidad, de identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a ninguna forma de discriminación y que por eso es un asunto de dignidad para México”, afirmó.

Destacó también “cómo el reconocimiento de las grandes civilizaciones, las grandes culturas, la grandeza cultural de México, se vincula —previo a la llegada de los españoles— con el México actual”, y subrayó que “la resistencia de los pueblos ha sido fundamental en la construcción del México de hoy”.

Como resultado del encuentro, México y España acordaron la realización de tres exposiciones culturales mexicanas en España: una dedicada a los refugiados de la República española, otra a la figura de Sor Juana Inés de la Cruz y una tercera sobre la cultura maya.

La reunión representó el mayor acercamiento político entre ambas naciones desde el distanciamiento diplomático del sexenio anterior.

Según la Casa Real española, la visita se inscribe en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales y fue realizada a invitación de la presidenta mexicana.

Felipe VI acudió a México en el marco del Mundial de Futbol 2026, donde asistió al partido entre Uruguay y España en el estadio sede de Guadalajara.