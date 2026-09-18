Sheinbaum y García Harfuch prometen detenidos por huachicol en Guanajuato

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguraron que habrá detenciones de los integrantes de la red relacionada con los más de 59 millones de litros de combustible asegurados en una planta privada del municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

El decomiso se realizó el 16 de septiembre. Al día siguiente, las autoridades admitieron que no se registraron detenidos durante el operativo, pese a que se aseguraron combustible, tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y documentación relacionada con la operación del inmueble.

“Evidentemente lo que queremos es la detención de los que robaban o ingresaban, porque hay dos formas: o robo de combustible o ingreso de combustible ilegal al País”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Informó que habló con Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, para preguntarle por el origen del producto, sus destinos de distribución y las personas detrás del negocio.

Precisó que la investigación deberá establecer quién recibía el combustible, qué gasolineras lo comercializaban y quiénes integraban la red.

“La Fiscal me contestó que tienen la investigación muy avanzada, así que esperando pronto dar los resultados”, señaló.

Calificó el aseguramiento como histórico y explicó que fue resultado de un trabajo coordinado entre la FGR, Petróleos Mexicanos y el Gobierno de Guanajuato.

Sheinbaum Pardo aclaró que el aseguramiento no guarda relación con el caso Ruffo Apel, sino que corresponde a otra línea de investigación de la FGR, la cual, según dijo, ya cuenta con elementos suficientes para realizar las detenciones correspondientes.

García Harfuch sostuvo que las capturas se concretarán conforme avancen las pesquisas, como ocurrió en otros aseguramientos de hidrocarburos.

“No sólo en este, sino en los casos más importantes donde ha habido aseguramientos, por ejemplo, en el buque que fueron más de 10 millones de litros o en el caso del norte del País, que también se hizo un gran aseguramiento, en todos hay detenidos, pero las detenciones vienen después”, indicó.

Explicó que la investigación comenzó el 3 de julio de 2026 con la detención de una pipa, de la cual las autoridades obtuvieron información para ubicar el predio de San José Iturbide.

Detalló que al momento del cateo no había personas en el complejo.

“En ese momento no había nadie. Era una movilización grande del Gobierno, de las autoridades estatales y del Gobierno federal, pero las investigaciones continúan y las detenciones, igualito que otros casos, se van a dar”, afirmó.

García Harfuch indicó que las primeras detenciones permitirán establecer si alguien alertó a los responsables respecto al operativo.

Asimismo, rechazó adelantar si el sitio estaba vinculado con el Cártel de Santa Rosa de Lima y precisó que se trata de una instalación privada de almacenamiento cuya operación exacta será informada por la FGR, en conjunto con Seguridad Física de Pemex y Pemex Logística.

Según trascendió en el diario Reforma, fuentes federales identificaron el inmueble como una planta de Grupo SIMSA, conglomerado de la familia Issa Tafich con negocios de almacenamiento, transporte y venta de combustibles.

Según información de la propia empresa, la terminal, ubicada sobre la carretera federal 57, cuenta con 10 tanques con capacidad para almacenar más de 100 millones de litros y presta servicios a Pemex, ExxonMobil y Shell.

Durante su intervención, Sheinbaum Pardo destacó la coordinación con la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, pese a pertenecer a partidos políticos distintos, en materia de seguridad, educación, infraestructura y agua.

Recordó que hace casi dos años ambas acordaron trabajar de manera conjunta en seguridad, lo que contribuyó a una reducción de 73 por ciento en los homicidios dolosos en la entidad, que en 2024 registró el mayor número de estos delitos en el País.