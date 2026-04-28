Sheinbaum y gasolineros acuerdan bajar precio del diésel a 27 pesos por litro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes del sector gasolinero nacional acordaron el 28 de abril de 2026 reducir el precio máximo voluntario del diésel a 27 pesos por litro, un peso menos que el tope convenido la semana anterior, en el marco de una reunión celebrada en Palacio Nacional. El hidrocarburo cotizaba hasta ese día en 28.28 pesos por litro.

Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional, organización que agrupa a empresarios gasolineros de las 32 entidades del país, confirmó el acuerdo al término del encuentro y precisó que la reducción entrará en vigor a partir de la semana siguiente. Explicó que las estaciones de servicio conservan inventario adquirido a los precios vigentes durante esa semana, por lo que la aplicación no podría ser inmediata. “La presidenta dijo que a partir de la siguiente semana, porque las estaciones de servicio tienen inventarios con precios todavía de esta semana”, señaló Félix Robelo.

La reunión arrancó cerca de las 16:30 horas con Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (SE), y Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Posteriormente, los representantes del sector se reunieron con Sheinbaum Pardo durante aproximadamente media hora. A la cita también acudió Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El mecanismo para sostener el nuevo precio tope descansará en estímulos fiscales aplicados a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). “Ellos van a hacer sus ajustes, ya ven que tienen los mecanismos del IEPS; yo creo que a través de la Secretaría de Hacienda van a aplicar estos estímulos fiscales, van a echar mano de ello, y nosotros estamos trabajando en estas mesas de negociación para llegar a estos acuerdos y estar acorde con la política económica y social que tiene el Gobierno de México”, declaró el dirigente de Onexpo Nacional.

Roberto Arámbulo, director general adjunto de Petroplazas y Abastecedora Combustible, indicó que la disminución se realizará de manera gradual a partir del 1 de mayo de 2026, y calificó la sesión como un espacio de diálogo constructivo que representa una oportunidad para beneficiar a la población.

En paralelo al acuerdo sobre el precio del diésel, el Gobierno Federal anunció la entrada en vigor, también a partir del 1 de mayo de 2026 y hasta el 31 de octubre del mismo año, de la reducción de comisiones por pagos con tarjetas bancarias, vales y medios electrónicos en estaciones de servicio. Amador Zamora describió la medida como una colaboración permanente entre distintas instituciones para contener el impacto de la inflación en los precios de los combustibles.

Emilio Romano Mussali, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó que la digitalización de los pagos representa menores costos, mayor transparencia y un impulso a la inclusión financiera de los mexicanos.

La mandataria nacional contextualizó la intervención gubernamental al señalar que, si bien México cuenta con petróleo y refinerías propias, el precio de la gasolina y el diésel está determinado por el mercado global. Recordó que el barril de crudo pasó de 56 a 110 dólares en el periodo reciente, lo que habría llevado los precios de los combustibles a superar los 30 pesos por litro sin la aplicación de los estímulos fiscales en curso.