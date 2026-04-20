Sheinbaum y Greer acuerdan avanzar en revisión del T-MEC con énfasis en acero, aluminio y autos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en el marco de las conversaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro priorizó la búsqueda de acuerdos en los sectores del acero, el aluminio y la industria automotriz.

La reunión forma parte del diálogo bilateral iniciado en Washington y se concentró en propuestas específicas para esos tres sectores.

Sheinbaum Pardo manifestó, previo al encuentro, el peso que su Gobierno otorga a esas industrias.

“A nosotros nos importa mucho el tema del acero, el aluminio y los automóviles que pudiera llegarse a un acuerdo previo más allá de la propia negociación o en la propia negociación”, declaró.

Al arribar a Palacio Nacional, Greer acudió acompañado de Marcelo Ebrard, Secretario de Economía.

El funcionario estadounidense expresó optimismo respecto a los avances alcanzados.

“Muy feliz de estar hoy aquí en México. Hemos estado trabajando de manera muy constructiva con el Secretario Ebrard y su equipo. Me siento muy honrado de poder representar a Estados Unidos en este momento y espero que logremos avances”, afirmó.

Sheinbaum Pardo anunció el refuerzo del equipo negociador mexicano con la incorporación de especialistas sectoriales.

Se integran a la mesa Diana Alarcón, representante de México ante el Banco Mundial; Julio Berdegué, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; y Roberto Lazzeri, director general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior.

La Presidenta subrayó que el objetivo del Gobierno mexicano es la permanencia del tratado con ajustes en las reglas de origen para fortalecer la producción regional.

“Nosotros queremos que permanezca el tratado con algunas mejoras, pero en esencia es una revisión lo que se está planteando”, sostuvo.

Añadió que tanto Estados Unidos como México coinciden en endurecer esos criterios para evitar que productos de terceros países ingresen vía México sin valor agregado.

“Mientras más se fortalezcan las reglas de origen, pues mejor, eso quiere decir que se produce más en México”, indicó.

Concluida la reunión en Palacio Nacional, Ebrard y Greer se trasladaron al Club de Banqueros para sostener un encuentro con 15 líderes empresariales de distintos sectores.

Entre los asistentes figuraron Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso; Daniel Servitje, presidente de Grupo Bimbo; José Antonio Cosio, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico; Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; y José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Sheinbaum Pardo señaló que existen avances en diversos temas de la negociación y que el propósito es continuar consolidando el diálogo comercial entre ambos países en el proceso de revisión del T-MEC.