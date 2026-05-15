Sheinbaum y la banda U2 se reúnen en la clausura de la Street Child World Cup 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la banda irlandesa U2 acudieron a la clausura de la Street Child World Cup 2026, conocida como el “Mundial de Niños de la Calle”, cuya sede fue en la Ciudad de México. El cierre se realizó en el Teatro Hidalgo donde se reunieron niñas, niños y jóvenes de 27 países. Dicho torneo internacional busca la inclusión social, profundizar los derechos humanos y la visibilización de menores en situación vulnerable. La presencia de la Mandataria y de Bono y The Edge fue una sorpresa para los asistentes.

La mandataria con la banda irlandesa U2.

La copa se realizó del 6 al 14 de mayo y entre los países participantes está Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Hungaria, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Siria, Palestina, Qatar, Pakistán, India, Nepal, Banglandesh, Sudán, Uganda, Burundi, Zimbawe, Tanzania, Mauricio, Indonesia y Filipinas. “Como parte del mundial social nos visita una fundación que se llama Street Child United que organiza la Street Child World Cup, la Copa Mundial de niñas, niños y jóvenes que han estado en situación de calle”, explicó Gabriela Cuevas, responsable de la Coordinación del Mundial del Gobierno Federal. Además de los partidos, el evento incluye actividades culturales, asambleas juveniles y espacios para expresar demandas como educación, seguridad, igualdad y acceso a oportunidades.

El evento incluye actividades culturales, asambleas juveniles y espacios para expresar demandas como educación y seguridad.

“Es una forma de visibilizar a la gente que luego los gobiernos no ven pero en México sí buscamos que todo lo que estamos trabajando para esta Copa Mundial se convierta en el Mundial Social México 2026, un evento de inclusión donde todas y todos sean visibles”, destacó Cuevas en un video.

Muy feliz de acompañar a nuestra PresidentA @Claudiashein en la Asamblea General de Street Child World Cup. ⚽️



En la Ciudad de México y en todo el país las infancias y en especial las niñas disfrutan sus derechos al deporte, al goce y a la salud. @ClaraBrugadaM @zoerobledo... pic.twitter.com/y7Zme7kDwB — Alejandra Frausto (@alefrausto) May 14, 2026



U2 en la CDMX La banda irlandesa ha sorprendido a los capitalinos luego de que fueran captados grabando escenas para su nuevo videoclip “Street of Dreams” en calles del Centro Histórico. En redes sociales circulan videos de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. recorriendo zonas en los alrededores de Santo Domingo y en el emblemático Salón Los Ángeles, provocando la movilización de fanáticos. El martes iniciaron la grabación de su videoclip sin embargo tuvieron que continuar el miércoles a causa de las lluvias.

La banda irlandesa ha sorprendido a los capitalinos.

La propia Jefa de Gobierno, Clara Brugada, recibió a la banda en el corazón de la capital, destacando que este tipo de encuentros consolidan a la ciudad como la Meca cultural de América Latina. “Recibir a U2 en nuestra capital es celebrar la música y el encuentro. Somos una ciudad abierta al mundo y llena de historias que se comparten desde el escenario hasta sus calles”, compartió la mandataria en sus redes sociales.

Jóvenes de diversos países del mundo se unen en México, previo a la Copa Mundial de Futbol para celebrar la Asamblea General de “Street Child World Cup”. Vienen de lugares apartados y les une el amor por el juego de pelota y su deseo de salir adelante. Les recibimos en México... pic.twitter.com/ioRRPbWCJw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026