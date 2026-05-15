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Sheinbaum y la banda U2 se reúnen en la clausura de la Street Child World Cup 2026

Claudia Sheinbaum y la banda U2 acudieron a la clausura de la Street Child World Cup 2026 que se llevó a cabo en la CDMX y en la que participaron niños, niñas y jóvenes de 27 países
Animal Político |
15/05/2026 06:43
15/05/2026 06:43

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la banda irlandesa U2 acudieron a la clausura de la Street Child World Cup 2026, conocida como el “Mundial de Niños de la Calle”, cuya sede fue en la Ciudad de México.

El cierre se realizó en el Teatro Hidalgo donde se reunieron niñas, niños y jóvenes de 27 países. Dicho torneo internacional busca la inclusión social, profundizar los derechos humanos y la visibilización de menores en situación vulnerable.

La presencia de la Mandataria y de Bono y The Edge fue una sorpresa para los asistentes.

$!La mandataria con la banda irlandesa U2.
La mandataria con la banda irlandesa U2.

La copa se realizó del 6 al 14 de mayo y entre los países participantes está Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Hungaria, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Siria, Palestina, Qatar, Pakistán, India, Nepal, Banglandesh, Sudán, Uganda, Burundi, Zimbawe, Tanzania, Mauricio, Indonesia y Filipinas.

“Como parte del mundial social nos visita una fundación que se llama Street Child United que organiza la Street Child World Cup, la Copa Mundial de niñas, niños y jóvenes que han estado en situación de calle”, explicó Gabriela Cuevas, responsable de la Coordinación del Mundial del Gobierno Federal.

Además de los partidos, el evento incluye actividades culturales, asambleas juveniles y espacios para expresar demandas como educación, seguridad, igualdad y acceso a oportunidades.

$!El evento incluye actividades culturales, asambleas juveniles y espacios para expresar demandas como educación y seguridad.
El evento incluye actividades culturales, asambleas juveniles y espacios para expresar demandas como educación y seguridad.

“Es una forma de visibilizar a la gente que luego los gobiernos no ven pero en México sí buscamos que todo lo que estamos trabajando para esta Copa Mundial se convierta en el Mundial Social México 2026, un evento de inclusión donde todas y todos sean visibles”, destacó Cuevas en un video.


U2 en la CDMX

La banda irlandesa ha sorprendido a los capitalinos luego de que fueran captados grabando escenas para su nuevo videoclip “Street of Dreams” en calles del Centro Histórico.

En redes sociales circulan videos de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. recorriendo zonas en los alrededores de Santo Domingo y en el emblemático Salón Los Ángeles, provocando la movilización de fanáticos.

El martes iniciaron la grabación de su videoclip sin embargo tuvieron que continuar el miércoles a causa de las lluvias.

$!La banda irlandesa ha sorprendido a los capitalinos.
La banda irlandesa ha sorprendido a los capitalinos.

La propia Jefa de Gobierno, Clara Brugada, recibió a la banda en el corazón de la capital, destacando que este tipo de encuentros consolidan a la ciudad como la Meca cultural de América Latina.

“Recibir a U2 en nuestra capital es celebrar la música y el encuentro. Somos una ciudad abierta al mundo y llena de historias que se comparten desde el escenario hasta sus calles”, compartió la mandataria en sus redes sociales.

Brugada aprovechó para invitar a la agrupación a presentarse en la Plaza de la Constitución cuando lo deseen pues cuentan con el afecto de los capitalinos. “Ajolotizamos a U2 y los invitamos al Zócalo”, publicó la jefa de Gobierno tras regalarles unas esculturas con forma de ajolote, una especie nativa de la CDMX.

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