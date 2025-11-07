$!Sheinbaum y Macron fortalecen relación bilateral: México y Francia reactivan Consejo Estratégico y acuerdan intercambio de códices

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente francés Emmanuel Macron anunciaron este viernes en Palacio Nacional la reactivación del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, el acuerdo sobre traslados temporales de códices históricos y nuevos compromisos en materia económica, cultural y científica, en el marco de la visita oficial del Mandatario francés a México, la primera en más de una década. Durante la conferencia de prensa conjunta, ambos jefes de Estado destacaron el inicio de una “nueva etapa” en la relación bilateral, marcada por la cooperación en sectores como la innovación tecnológica, las energías renovables y la movilidad académica, así como por el impulso a la cultura y la justicia histórica.

Sheinbaum confirmó que México aceptará el traslado temporal del Códice Azcatitlán desde la Biblioteca Nacional de Francia, mientras que el Códice Boturini será exhibido en París. Además, anunció que el próximo año se renovará el tratado comercial con Europa. Macron, por su parte, subrayó la coincidencia de valores entre ambas naciones y expresó: “Con México queremos construir un orden más justo al servicio de cierta idea del mundo, de la humanidad y del humanismo. El humanismo que usted defiende, señora presidenta, que yo comparto también”.

Relanzamiento del Consejo Estratégico Franco-Mexicano El Presidente francés informó que ambos gobiernos reactivaron el Consejo Estratégico Franco-Mexicano, una instancia de diálogo creada para fortalecer los vínculos económicos, científicos y culturales entre ambos países. “Acabamos de reunirnos hace un momento con los empresarios de nuestros dos países y acabamos de reactivar el Consejo Estratégico Franco-Mexicano, una instancia de diálogo que ya ha dado sus frutos para acercar a nuestros dos países”, dijo Macron. Señaló que este mecanismo permitirá “aumentar los intercambios económicos”, que en 2024 alcanzaron 6 mil 800 millones de euros, y dar mayor visibilidad a los inversionistas. En México operan actualmente 700 empresas francesas, que generan más de 180 mil empleos directos y 700 mil indirectos, sobre todo en sectores como la aeronáutica, energía, transporte y salud.