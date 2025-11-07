$!Sheinbaum y Macron fortalecen relación bilateral: México y Francia reactivan Consejo Estratégico y acuerdan intercambio de códices

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente francés Emmanuel Macron anunciaron este viernes en Palacio Nacional la reactivación del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, el acuerdo sobre traslados temporales de códices históricos y nuevos compromisos en materia económica, cultural y científica, en el marco de la visita oficial del Mandatario francés a México, la primera en más de una década.
Durante la conferencia de prensa conjunta, ambos jefes de Estado destacaron el inicio de una “nueva etapa” en la relación bilateral, marcada por la cooperación en sectores como la innovación tecnológica, las energías renovables y la movilidad académica, así como por el impulso a la cultura y la justicia histórica.
Sheinbaum confirmó que México aceptará el traslado temporal del Códice Azcatitlán desde la Biblioteca Nacional de Francia, mientras que el Códice Boturini será exhibido en París. Además, anunció que el próximo año se renovará el tratado comercial con Europa.
Macron, por su parte, subrayó la coincidencia de valores entre ambas naciones y expresó: “Con México queremos construir un orden más justo al servicio de cierta idea del mundo, de la humanidad y del humanismo. El humanismo que usted defiende, señora presidenta, que yo comparto también”.
Relanzamiento del Consejo Estratégico Franco-Mexicano
El Presidente francés informó que ambos gobiernos reactivaron el Consejo Estratégico Franco-Mexicano, una instancia de diálogo creada para fortalecer los vínculos económicos, científicos y culturales entre ambos países.
“Acabamos de reunirnos hace un momento con los empresarios de nuestros dos países y acabamos de reactivar el Consejo Estratégico Franco-Mexicano, una instancia de diálogo que ya ha dado sus frutos para acercar a nuestros dos países”, dijo Macron.
Señaló que este mecanismo permitirá “aumentar los intercambios económicos”, que en 2024 alcanzaron 6 mil 800 millones de euros, y dar mayor visibilidad a los inversionistas.
En México operan actualmente 700 empresas francesas, que generan más de 180 mil empleos directos y 700 mil indirectos, sobre todo en sectores como la aeronáutica, energía, transporte y salud.
Códices: memoria viva de la historia mexicana
Sheinbaum confirmó que México y Francia acordaron que el Códice Azcatitlán será exhibido el próximo año en el país, mientras que el Códice Boturini viajará a Francia.
“Estos códices son fundamentales en la relación entre Europa y México. Representan la memoria viva de nuestra historia, la voz escrita de nuestros antepasados y la raíz profunda de nuestra identidad”, afirmó .
Agregó que este intercambio es “un acto de alto significado histórico y moral” que reafirma “que no hay futuro de prosperidad compartida sin el reconocimiento de la historia”.
Macron, en el mismo sentido, destacó que el traslado del Códice Azcatitlán se realizará “en el marco de exposiciones cruzadas” por el bicentenario de las relaciones diplomáticas, y que un grupo de trabajo franco-mexicano coordina los detalles del acuerdo.
Nueva etapa comercial con Europa
Sheinbaum también anunció que en 2026 México renovará su tratado comercial con Europa, lo que consideró una oportunidad para “ampliar inversiones, comercio y complementariedad económica” entre ambas regiones.
La presidenta señaló que esta actualización coincide con los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia y fortalecerá el papel del Consejo Estratégico como eje de cooperación en energías renovables, desarrollo tecnológico, innovación digital y producción agropecuaria sustentable.
“Su visita simboliza una nueva etapa en la relación entre México y Francia, una etapa marcada por el entendimiento mutuo, por el diálogo franco y por la voluntad de construir juntos un porvenir de paz, desarrollo y justicia”, expresó.
Durante su intervención, Macron recordó los lazos históricos entre ambos países, desde la carta de Víctor Hugo en apoyo a la causa liberal mexicana hasta la cooperación actual en ciencia, cultura y medio ambiente.
“México y Francia están unidos por un mismo espíritu de las luces y tenemos en común los valores de libertad, emancipación y dignidad”, afirmó. También subrayó el compromiso compartido en la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género y la diplomacia feminista, celebrando la participación de México en la conferencia ministerial sobre el tema celebrada en París.
El Presidente francés anunció además que ambos países organizarán en 2026 un gran festival cultural franco-mexicano, con eventos artísticos y patrimoniales para conmemorar el bicentenario de relaciones diplomáticas.
Convenios y cooperación
Durante la visita se firmaron convenios de cooperación científica, cultural y diplomática, que incluyen colaboración en materia ambiental, de derechos de las mujeres y movilidad académica. Los acuerdos buscan fortalecer los vínculos entre instituciones de investigación y promover programas conjuntos de formación y transferencia tecnológica.
“Tenemos una alianza científica y técnica, vamos a consolidar la capacitación en muchos ámbitos... todos tienen el mismo deseo: construir entre nuestros dos países una alianza todavía más robusta, más duradera y resiliente”, señaló Macron.