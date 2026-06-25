$!Sheinbaum y Rey de España dialogan sobre pueblos originarios y los vínculos entre ambos países

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al Rey de España, Felipe VI, con quien sostuvo una reunión para dialogar sobre la relación de ambas naciones. A través de redes sociales, la Mandataria precisó que conversaron sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España.

“Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones”. Cabe recordar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo algunas diferencias con autoridades españolas luego de que se negaran a ofrecer una disculpa por los daños de la colonización.





Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se desarrolló en el Salón Embajadores de Palacio Nacional a causa de las lluvias y no en el Patio de Honor, se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España; posteriormente se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro. Concluida la ceremonia oficial de bienvenida, se trasladaron a la sala “Leona Vicario”, donde mantuvieron una reunión con las respectivas delegaciones. Al término, ambos recorrieron la Galería de los Murales, donde se exhiben las pinturas del artista mexicano Diego Rivera.

La Mandataria había adelantado que hablaría con Felipe VI de lo que significa para México el reconocimiento de las acciones violentas realizadas por España durante la Conquista, así como la importancia de los pueblos indígenas para el País. La Presidenta de México también aseguró que, pese al conflicto entre ambas naciones, “nunca se rompieron relaciones, jamás”. Indicó que el Gobierno federal continuó trabajando con el Presidente español, Pedro Sánchez, y se siguió colaborando en materia de turismo y comercio. Alrededor de las 16:00 horas fue recibido por el canciller Roberto Velasco.

Arribo del Rey de España a México. ( )

A invitación de Sheinbaum y del Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el Rey aceptó asistir a México para presenciar el partido de la selección de España contra Uruguay, que se jugará a las 18:00 horas de este viernes en el Estadio Akron en Jalisco. Acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel. Por España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo; el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado; la consejera diplomática de la Casa del Rey, Carmen Castiella Ruiz de Velasco; y el jefe de Oficina del Ministro, Sergio Cuesta Francisco.



La tensa relación entre España y México que nació de una carta En 2019, las relaciones entre México y España entraron en un periodo de tensión luego de que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador le envió una carta al Rey Felipe VI en la que solicitaba que la corona se disculpara y reconociera los agravios cometidos durante la conquista. La carta, fechada el 1 de marzo de 2019, no fue contestada públicamente por el gobierno español hasta el 25 de marzo, en el que se lamentaba que el Presidente López Obrador compartiera su contenido y rechazaron este. “La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en un breve comunicado.

Rey de España visitando exposición de mujeres indígenas. ( )