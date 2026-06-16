Sheinbaum y Trevilla confirman seguimiento al caso de Diputada Paola Gárate por amenaza con corona fúnebre

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, confirmaron que las autoridades federales mantienen seguimiento activo al caso de Paola Gárate Valenzuela, Diputada local del PRI en Sinaloa, quien recibió una corona fúnebre frente a su domicilio como presunta amenaza en su contra.

El caso fue abordado durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta, donde se le cuestionó sobre las medidas de protección disponibles para servidores públicos que enfrentan riesgos.

Sheinbaum Pardo señaló que existe un protocolo de evaluación individual para este tipo de situaciones.

“Se hace un análisis en todos los casos de los riesgos”, afirmó.

Trevilla Trejo detalló que las solicitudes de protección deben canalizarse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que el análisis de riesgo corresponde a personal de la Guardia Nacional.

“En base a eso se determina si es procedente dar el servicio de escoltas o establecer contactos o realizar patrullajes por reconocimientos en las áreas”, explicó.

Agregó que las autoridades establecieron contacto con la legisladora desde que se conocieron los hechos.

“Desde el primer momento se estableció contacto con la Diputada”, aseguró Trevilla Trejo, quien también indicó que las instancias federales le recomendaron interponer una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

“También se le sugirió que hiciera la denuncia de hechos ante la autoridad correspondiente. Todavía no sucede”, señaló.

El incidente que motivó la intervención federal ocurrió el 10 de junio, cuando personas desconocidas colocaron una corona fúnebre con un listón que leía “Fam Garate” frente al domicilio de Gárate Valenzuela, ubicado en Culiacán.

Al descubrir el arreglo floral, la Diputada alertó a las líneas de emergencia y acudieron al lugar elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el perímetro para que peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa iniciaran la recopilación de evidencias.

Gárate Valenzuela ha mantenido un perfil activo en el Congreso del Estado, donde ha denunciado el clima de inseguridad y violencia en Sinaloa y ha exigido mayor acción gubernamental ante el fenómeno de personas desaparecidas.

La legisladora también reveló haber sido víctima de violencia política durante el proceso electoral de 2021, cuando operadores de su partido fueron privados de su libertad por grupos armados.