Sheinbaum y Trump dialogan sobre seguridad y comercio, en primera llamada de 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, en la que abordaron temas de seguridad con respeto a las soberanías de ambos países, la disminución del tráfico de drogas, así como asuntos de comercio e inversiones, en el primer contacto directo entre ambos mandatarios en lo que va del año.

Según la información difundida por la Presidencia de la República, la comunicación formó parte de la agenda regular de diálogo político de alto nivel entre México y Estados Unidos, en un contexto marcado por las recientes exigencias de Washington de obtener “resultados tangibles” en el combate a los cárteles y al tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Como consecuencia de este intercambio telefónico, la conferencia de prensa matutina que la presidenta realiza de manera habitual en Palacio Nacional se inició a las 09:00 horas y no en el horario ordinario de entre las 07:00 y las 07:30 horas, según distintos reportes públicos.

En un mensaje publicado este 12 de enero en su cuenta oficial de la red social X, Sheinbaum Pardo resumió el contenido de la conversación con el mandatario estadounidense.

“Tuvimos una muy buena conversación con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, escribió al término de la llamada.

En la misma publicación, Sheinbaum Pardo difundió una fotografía tomada durante la comunicación telefónica, en la que apareció acompañada por Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores; Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la SRE, lo que reflejó la participación directa de las áreas encargadas de la política exterior y de la seguridad en el seguimiento de la relación bilateral.

La llamada ocurrió un día después de que Marco Rubio, Secretario de Estado y De la Fuente Ramírez sostuvieron una conversación telefónica enfocada en el desmantelamiento de las redes criminales de los cárteles de la droga y en la necesidad de reforzar las acciones contra el tráfico de fentanilo y armas de fuego.

Según comunicados del Departamento de Estado y de la SRE, Rubio subrayó la urgencia de obtener “resultados tangibles” en la lucha contra estas organizaciones calificadas en Washington como “narcoterroristas”, mientras que el Canciller mexicano insistió en que la cooperación debía darse “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

La nueva comunicación directa entre Sheinbaum Pardo y Trump se desarrolló además después de que el Presidente estadounidense declarara en entrevistas televisivas que su Gobierno consideraba la posibilidad de emprender ataques por tierra contra cárteles mexicanos, al sostener que estos grupos “gobiernan México”, y de que la administración de Estados Unidos impulsara la designación de diversas organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, en el marco de su estrategia para frenar el flujo de drogas sintéticas hacia su territorio.

La SRE informó que la conversación del 11 de enero entre De la Fuente Ramírez y Rubio se realizó por instrucciones de la Presidenta de la República, quien había pedido intensificar la comunicación con el Gobierno de Estados Unidos y explorar un contacto directo con Trump para abordar la agenda de seguridad y de cooperación fronteriza.

Según los comunicados oficiales, el diálogo se desarrolló dentro del Programa de Cooperación Fronteriza, con énfasis en la detención del tráfico de fentanilo y armas, así como en el desmantelamiento de las redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.

La llamada del 12 de enero se inscribió así en una secuencia de contactos diplomáticos orientados a mantener abierta la comunicación de alto nivel entre ambos gobiernos, en un momento en que la administración encabezada por Sheinbaum Pardo ha reiterado que su estrategia de seguridad prioriza la cooperación internacional, la atención a las causas sociales y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, mientras que Washington ha enfatizado la necesidad de acelerar acciones contra las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas sintéticas.

De acuerdo con los mensajes difundidos por la Presidencia de la República, el Gobierno de México prevé continuar en las próximas semanas con el uso de los canales diplomáticos existentes, incluidos los mecanismos bilaterales de seguridad y los instrumentos derivados del Programa de Cooperación Fronteriza, para dar seguimiento a los acuerdos discutidos en la llamada del 12 de enero, en particular en lo relativo a la reducción del tráfico de drogas, el control de armas, el comercio y las inversiones en un marco de respeto mutuo a la soberanía y a la integridad territorial de ambos países.