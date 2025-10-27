Sheinbaum y Trump hablan sobre acuerdo comercial entre México y Estados Unidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el sábado sostuvo una conversación telefónica con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para revisar el avance de las negociaciones respecto a las barreras no arancelarias reclamadas a México.

“Es importante esto: hablé con el Presidente Trump el sábado y vamos a dar una semana más para poder cerrar el tema, que ya va muy avanzado, de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes”, comentó durante su conferencia de prensa matutina.

“Acordamos hablarnos nuevamente en una semana porque prácticamente estamos ya cerrando este tema”, dijo.

Explicó que el diálogo con Trump fue “muy breve” y se limitó al tema comercial, sin abordar los asuntos migratorios ni de seguridad.

“Solamente hablamos esencialmente del tema de lo comercial, y acordamos que sigan trabajando los equipos. Sobre migración o seguridad ya prácticamente no tocamos ese tema, tenemos un entendimiento”, señaló.

Asimismo, Sheinbaum Pardo recordó que el plazo acordado entre ambos gobiernos para resolver las diferencias comerciales vencía el 1 de noviembre de 2025, por lo que se preveía una nueva comunicación.

“En la próxima semana volveremos a hablar para cerrar definitivamente el acuerdo”, agregó.