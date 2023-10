El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que, si querían ganar más, se fueran a laborar a despachos de abogados, donde se defiende a “potentados”.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, aseguró que el servicio público no era para hacerse rico o vivir con privilegios, sino para servir a los demás. Además, afirmó que era el colmo que los manifestantes se sintieran ofendidos por la eliminación de fideicomisos.

“Además, una gente que se atreve a recibir esas prestaciones, esos ingresos, ¿ustedes creen que tienen vocación de servicio? No, lo que le interesa es el dinero, ese va a actuar siempre de manera individualista, egoísta”, indicó el Presidente.

“Y está bien, pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público, aquí no es para hacerse ricos o vivir con privilegios, aquí es para servir a los demás, si quieren ganar ese dinero ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados, pero no para vivir del presupuesto además defendiendo a los potentados, es el colmo, y se sienten los ofendidos”.