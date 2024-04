Sobre el primer delito se menciona que Alpízar “se puso a las órdenes” del ex consejero jurídico Julio Scherer, lo que supuestamente “le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos, es propietario de ranchos, terrenos, casas, autos, todas propiedades millonarias”.

Cuestionado sobre si Carlos Alpízar, ex secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, acusado junto con otros funcionarios de presionar a más de 70 jueces y magistrados para conseguir una resolución favorable en al menos 18 casos emblemáticos para el Gobierno se mantendrá en su cargo, López Obrador respondió:

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Carlos Antonio Alpízar Salazar, actual funcionario en Gobernación, señalado en la denuncia anónima contra el ex Ministro Arturo Zaldívar por presunto tráfico de influencias y corrupción, se mantendrá en su cargó porque “de lo contrario Norma Piña tendría que dejar la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

De acuerdo con la demanda, los altos mandos que presuntamente ejercieron dicha presión, además de Carlos Alpízar fueron Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia de la República; Édgar Manuel Bonilla del Ángel, ex director del Instituto de Concursos Mercantiles y Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y actual secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la Ministra Lenia Batres.

Investigación contra Zaldívar es un asunto político: AMLO

La investigación contra el ex Ministro Arturo Zaldívar “es un asunto eminentemente político por las circunstancias electorales”, declaró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de este jueves, el mandatario reiteró su apoyo al ex Ministro y aseguró que la investigación en su contra se inscribe en un contexto político y electoral en el que hay dos proyectos distintos y contrapuestos de Nación.

Asimismo, López Obrador reiteró sus críticas Poder Judicial a quien señaló de estar “echado a perder, con muchísima corrupción”, e insistió en que se requieren cambios, como el que los jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía.