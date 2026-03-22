‘Si el pueblo quiere que nos quedemos, el 2030 lo podemos dedicar a las heroínas anónimas’, dice Sheinbaum desde Oaxaca

Ante la próxima discusión de su plan B electoral que propone abrir la puerta a una revocación de mandato en 2027, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó dedicar el cierre de su sexenio en 2030 a las “heroínas anónimas” de México, si el pueblo decide darle continuidad a gestión.

Desde Tehuantepec, Oaxaca, al presentar la Cartilla de Derechos de las Mujeres traducida a lenguas originarias, la mandataria sujetó este homenaje al respaldo popular, al enfatizar que el reconocimiento a todas las mujeres mexicanas se llevará a cabo “si el pueblo de México quiere que nos quedemos”.

La titular del Ejecutivo explicó que su gobierno ha establecido la política de dedicar cada año de su administración a una mujer o grupo de mujeres destacadas. Como ejemplo, recordó que el primer año se dedicó a las mujeres indígenas y el 2026 rinde homenaje a Margarita Maza, quien recibió el reconocimiento póstumo de Primera Embajadora Histórica de México.

Sin embargo, enfatizó que la posibilidad de llegar al 2030 para cerrar el sexenio honrando a las “heroínas anónimas” estará sujeta a la voluntad ciudadana y a que el pueblo decida que su proyecto debe seguir.

Las declaraciones de la mandataria ocurrieron este domingo ante la próxima discusión de su plan B electoral, el cual llegó al Senado esta semana luego de que la Cámara de Diputados desechara su proyecto original al no obtener la mayoría calificada en el pleno.

Respecto a esta nueva propuesta, uno de sus ejes centrales es que la consulta de revocación de su mandato pueda realizarse el mismo día de las elecciones de 2027.

Uno de los cambios destacados es que la persona sujeta a revocación, en este caso la Presidenta Sheinbaum, podrá difundir el proceso y promover su gestión; sin embargo, señala que la propaganda gubernamental deberá suspenderse 60 días antes de la votación.

El días pasado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Óscar Cantón Zetina, una de las dos que dictaminará la iniciativa presidencial, adelantó que el Senado modificará el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum para ajustar la cantidad mínima de regidurías, pero mantendrá sin cambios la propuesta para abrir la puerta a una revocación de mandato de la mandataria el mismo día de las elecciones de 2027.

En ese sentido, defendió su propuesta para poder hablar sobre la revocación de mandato, asegurando que el objetivo principal no es promover al gobierno, sino garantizar el derecho a la expresión de quien se somete a este ejercicio ciudadano.

Reivindicación de la “lengua materna”

Frente a mujeres de distintos pueblos y acompañada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, Sheinbaum presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, un documento que fue traducido a 69 variantes lingüísticas correspondientes a 67 lenguas indígenas, entre ellas el zapoteco, mixteco, maya y náhuatl.

La presidenta explicó que este esfuerzo colectivo busca combatir la doble discriminación que han padecido históricamente por ser mujeres y por ser hablantes de lenguas indígenas.

Además, reconoció a las mujeres como las grandes traductoras, transmisoras y protectoras de los idiomas originarios.

“Hoy reivindicamos las lenguas indígenas, reivindicamos a las mujeres indígenas, con ello reivindicamos a todas las mujeres de México”, aseveró.

Sheinbaum instruyó que la cartilla se difunda ampliamente a través de todas las radios comunitarias del país.