“El Magistrado Electoral Reyes Rodríguez está bajo extraordinaria presión política. La magistrada Soto es de probada lealtad a @morena y al Presidente, pero no a la democracia. Lo sabemos muy bien en @MexLibre_. Si cae la Presidencia del tribunal en manos del gobierno, toda la elección se pone en riesgo. No hay que permitirlo”, escribió en X.

A través de redes sociales, señaló que Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del TEPJF, estaba bajo mucha presión política. Además, acusó que la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso era de probada lealtad a Morena y al Presidente, no así a la democracia.

El ex Presidente Felipe Calderón advirtió que si la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “caía en manos” del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la elección de 2024 se pondría en riesgo.

Por su parte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que la crisis del TEPJF no tenía que ver con Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, ya que, según indicó, todo parecía indicar que su victoria electoral sería contundente.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el ex ministro afirmó que el conflicto en el TEPJF era “algo interno”, que los magistrados supieron resolver y enfatizó que no se trataba de que se hubiera puesto “a los pies de nadie”.

Zaldívar Lelo de Larrea añadió que Sheinbaum Pardo estaba dedicada a su campaña y a respetar la ley, “porque no requiere de trampa alguna”.

“Eso es pensar que porque se cambia al presidente del Tribunal se toma por parte de Morena al Tribunal, me parece que no se sostiene. Y adicionalmente por su puesto que Claudia Sheinbaum no tiene la menor intención de influir en el Tribunal en lo más mínimo, porque todo parece indicar que su victoria va a ser contundente”, puntualizó.

“Ahí están las campañas, para que la gente las compare. Ahí están las candidatas, para que la gente las compare, ahí están las propuestas, los equipos de trabajo y yo estoy convencido de que Claudia va a ganar, pero además de manera muy contundente”, agregó.