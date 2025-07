Si ex Gobernador de Guanajuato renta casa de empresa contratista, sería corrupción, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que de comprobarse que la casa que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ex Gobernador de Guanajuato, rentaba en Houston, Texas, a la empresa Seguritech, a la que él otorgó contratos, se trataría de un caso de corrupción.

Cuestionada respecto al tema, durante su conferencia de prensa matutina, dijo que su administración no investigaría dicho caso a través de la Unidad de Inteligencia Financiera ni denunciaría ante la Fiscalía General de la República, por lo que urgió nuevamente a que fuera el político panista quien diera una explicación.

Sin embargo, la Mandataria nacional sugirió que la Fiscalía General del Estado Guanajuato o la Auditoría Superior de la Federación podrían realizar indagatorias para determinar si hubo irregularidades por el nexo entre los contratos de seguridad y la residencia, que habita la familia de Rodríguez Vallejo en el fraccionamiento The Woodlands, en Houston, Texas.

”Se está diciendo que él tiene una casa a nombre de una empresa que él contrató en la cual vive ahora [...] Sí, pero [la UIF] hace las investigaciones a partir de lo que va encontrando y tiene la atribución para hacerlo”, respondió.

”El tema aquí es que es un contrato que hizo el ex gobernador con una empresa y presuntamente vive en una casa [de la compañía] en los Estados Unidos, entonces eso, de comprobarse que eso es cierto, pues es corrupción”, sentenció Sheinbaum Pardo.

Pero el Gobierno Federal no intervendrá, aclaró, y quienes tienen que hacer las investigaciones son las fiscalías, las fiscalías tienen autonomía, entonces, si hay una denuncia en particular, a la Fiscalía General de la República, pues la Fiscalía tendría que ver si tiene atribuciones para ello e intervenir, de parte del Gobierno Federal, no.

Dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera, más allá de lo que salga en un periódico o en un medio de comunicación, está permanentemente investigando y cuando encuentra algún asunto de lavado de dinero, pues interviene, preventivamente, cerrando o solicitando el congelamiento de la cuenta, y si es el caso, presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

”Pero en este caso, pues tiene que haber, ¿quién tiene que intervenir? Las fiscalías, entonces la Fiscalía de Guanajuato puede intervenir”, recomendó Sheinbaum Pardo, quien insistió en que el caso del ex Gobernador debería transparentarse.

”Tiene que aclararse, tiene que aclararse, la Auditoría Superior de la Federación es una de las instituciones que puede hacer una auditoría, la Fiscalía General de la República si tiene atribución, si fueron fondos federales, pues tiene la posibilidad de hacer una investigación y las propias fiscalías y las propias instituciones de Auditoría del Estado de Guanajuato”, abundó.

El ex Gobernador tiene que aclarar, agregó, y las instituciones tienen que hacer esas investigaciones, pero de parte del Gobierno de México no se va a interponer una denuncia.

La mansión es propiedad de Seguritech, empresa que obtuvo contratos por 2 mil 800 millones de pesos durante la administración de Rodríguez Vallejo. La vivienda -valuada en un millón de dólares- pertenece a Daniel Ezquenazi Beraha, ejecutivo de Seguritech, según reveló una investigación periodística de POPLab y Connectas.

La Gobernadora también por el PAN, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ordenó el 30 de junio abrir una investigación al respecto, a través de la Secretaría de Honestidad estatal, para deslindar cualquier responsabilidad. Aseguró que ella no estaba en dicho cargo para defender personas, contratos o empresas, sino para ver por el bienestar de la entidad.

”Iniciamos una investigación por parte de la Secretaría de Honestidad para deslindar cualquier responsabilidad. Yo no estoy aquí para defender ni a personas, ni contratos, ni empresas, estoy para ver por el bien de Guanajuato y cualquier inquietud legítima será investigada a profundidad”, manifestó.

”Esta investigación nos debe arrojar eso [claridad], ha habido muchos datos, pero tenemos que ser muy responsables al emitir la información; por supuesto que daremos a conocer lo que resulte de esta investigación. Es importante que haya claridad y transparencia”, ofreció García Muñoz Ledo.

Previamente, en una carta, Rodríguez Vallejo negó que el inmueble fuera de su propiedad y explicó que renta de la mansión en Houston era porque su esposa y sus hijas vivían ahí, ya que estas últimas estudiaban en Estados Unidos.

La empresa llegó a Guanajuato en 2012, durante la administración de Miguel Márquez Márquez, actual Senador del grupo parlamentario del PAN y Gobernador de Guanajuato entre el 26 de septiembre de 2012 al 25 de septiembre de 2018.

La compañía continuó con presencia en Guanajuato, durante la administración de Rodríguez Vallejo, para desarrollar el Programa de Seguridad Escudo, cuyos contratos fueron clasificados bajo reserva y continuaban vigentes en el actual Gobierno de García Muñoz Ledo.

Al concluir su mandato en la Gubernatura de Guanajuato, Rodríguez Vallejo y su familia se mudaron a Texas. La casa en The Woodlands -considerado uno de los mejores lugares para vivir en Estados Unidos- se ubica en una calle privada de 17 viviendas, donde sólo circulan los residentes.

En esa zona residencial también vivió, en 2019, José Ramón López Beltrán -hijo mayor del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador- y su esposa Carolyn Adams Solano, en la llamada “casa gris”, que era propiedad de una filial de la empresa Baker Hughes, una contratista de Petróleos Mexicanos, de la que la brasileña fue funcionaria.