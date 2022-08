Si fiscales presentan amenazas a testigos, distraerían a jurado en caso García Luna, dice juez de NY

El juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, pidió, el 23 de agosto del 2022, a los fiscales neoyorquinos, que analicen de forma detenida, si quieren incluir en el juicio contra Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, las pruebas de que supuestamente el ex funcionario federal mexicano intentó averiguar respecto la manipulación o el asesinato de testigos que hablen contra él.

En una orden introducida en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos, el juez Cogan escribió que las acusaciones respecto de manipular o matar a testigos pueden tener mucho peso en el veredicto del jurado y distraer a sus miembros de los cargos que realmente pesan sobre García Luna y respecto a los que hay que decidir.

Los fiscales neoyorquinos han pedido al juez introducir como pruebas, supuestas conversaciones grabadas que García Luna mantuvo con un compañero de celda en la cárcel y que supuestamente trataban respecto a manipular o matar a testigos. Sin embargo, Cogan insistió que deben reconsiderar si éste es un testimonio y evidencia que realmente “necesitan o quieren”.

Si la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York decide que quiere usar el tema en el juicio, Cogan decidirá más adelante si lo acepta o no. Hasta entonces, los fiscales no deberán hacer más peticiones respecto a dicho asunto, según lo determinó el juez.

Cogan también dijo que si la Fiscalía neoyorquina insiste en que se acepte las grabaciones como pruebas, habría que llevar a cabo una audiencia aparte, en la que expertos en lingüística expliquen a detalle qué se dice en los audios. Por otro lado, el juez ordenó que el abogado defensor César De Castro, no mencione durante el juicio el potencial castigo para García Luna si éste es declarado culpable.

El juez agregó que está establecido que el jurado no debería saber las consecuencias de su veredicto, porque eso es “irrelevante” para su tarea de decidir si alguien es culpable o no.

La agencia The Associated Press (AP) reveló que un hombre, llamado Ruslan Mirvis -detenido en 2017 y condenado a 15 años de prisión, acusado de producir pornografía infantil-, fingió ser un miembro de la mafia rusa y grabó 500 horas de conversaciones con García Luna, ello para sacarle información de su caso y negociar con las autoridades estadounidenses, según aseguró la defensa del ex funcionario mexicano.

Un memorando presentado por el abogado César de Castro a las cortes federales estadounidenses, y al cual la agencia AP tuvo acceso, detalló que el acusado de producir pornografía infantil, compañero de cárcel de García Luna, fingió ser un miembro de la mafia rusa. y tras ganar la confianza del ex funcionario federal mexicano, grabó 500 horas de conversaciones el ex titular de la SSP.

Según el memorando citado por AP, un teléfono móvil entregado por parte de autoridades a Mirvis, fue lo que se usó para grabar a García Luna, quien supuestamente contactaría a otro agente de la mafia rusa a través de su compañero en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés).

De Castro dijo que fiscales estadounidenses pretenden utilizar una de las conversaciones de Mirvis, como prueba en el juicio contra García Luna, cuyo juicio empezará en octubre del 2022. El abogado del ex funcionario mexicano acusó que el Gobierno de EE.UU. usa la grabación entre García Luna y Mirvis para hacer el planteamiento de agresiones a los testigos, según detalla AP.

Con las 500 horas de grabaciones -ocurridas en un periodo de 20 días-, las autoridades estadounidenses pretenden mostrar una de dos minutos, en la cual, según De Castro, no se demuestra que García Luna sea culpable de algo.

En las mismas, el ex funcionario mexicano habría mencionado a Jesús Reynaldo Zambada García, mejor conocido como “El Rey Zambada” y hermano de “El Mayo” -líder del Cártel de Sinaloa-, y a Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF).

“Tras 20 días de grabaciones, todo lo que logró el Gobierno [de EE.UU.] es que García Luna mencionase a un testigo [Zambada García] y su coacusado [Cárdenas Palomino]”, según anotó la defensa en el documento citado por la agencia AP.