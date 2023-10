El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el “pueblo” tomara la decisión de si Omar García Harfuch fuera o no la persona titular de la Coordinación de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México.

El contexto de los señalamientos del Presidente de México es que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México participó en reuniones donde se ideó la llamada “verdad histórica”, respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

“¿Por qué no dejamos estas cosas al pueblo? ¿Por qué pensamos que el pueblo no puede decidir?, los conservadores ahora que no les ha funcionado nada y no les funciona porque no quieren cambiar, quieren seguir y considerando al pueblo menor de edad”, dijo.

El Presidente fue cuestionado si consideraba que la posible nominación de García Harfuch pudiera afectar al movimiento de la llamada “Cuarta Transformación”, por haber formado parte del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

“El mejor método es que sea la gente la que decida, hay que tener cuidado con los farsantes. Mucho cuidado [...] Hay que tenerle confianza al pueblo, ¿quién va a decidir?, ¿quién decide en la democracia? el pueblo. Si es tan malo, tan malo Harfuch como se sostiene, el pueblo está muy consciente”, indicó el mandatario nacional.

“Eso sucede en todo el mundo, como hay ahora vísperas de elecciones pues sale todo y andan nerviosos. La gente sabe muy bien quién es quién y hay que respetar al pues y lo otro por qué si esta persona está involucrada en lo que le acusan, ¿por qué no han presentado denuncias? y se juzga nosotros no protegemos a nadie a nadie. No hay impunidad para nadie porque no somos iguales a nuestros adversarios”, destacó.