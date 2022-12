‘Sí han aumentado casos de Covid, pero no mucho’, reconoce AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió un aumento de casos de Covid-19 que se han registrado durante el último mes en todo el País, sin embargo, reiteró que se tiene garantizada la cobertura de atención médica, por si esta se requiere.

Durante su conferencia de prensa matutina dijo, también, que un par de semanas antes, en alguna de las reuniones del gabinete de seguridad, se le informó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Ismael Cosío Villegas”, estaba a punto de llenar su cupo de niños infectados con Covid-19 y padecimientos respiratorios relacionados con época invernal. Sin embargo, indicó que la situación del padecimiento no es ya tan aguda como cuando no había vacunas.

No obstante, sostuvo que en la actualidad, en un periodo de máximo cuatro días, los pacientes infectados con Covid se recuperan del cuadro clínico, sin síntomas graves.

Asimismo, descartó que el sistema de Salud tenga contemplado volver a aplicar medidas restrictivas o una nueva jornada de distanciamiento social.

Confió en que el más del 85 por ciento de vacunación de mexicanos que cuentan con una primera dosis de vacunas anti Covid-19, tengan como consecuencia que la inmensa mayoría de casos no pase de síntomas leves.

Aunque reconoció que aún existen faltantes de medicamentos, López Obrador sostuvo que “ya tenemos comprado todos los medicamentos hasta finales de 2024, es un asunto de distribución, y se van entregando de conformidad con el plan que tenemos de mejoramiento integral de servicio de salud pública”.

El Presidente señaló que ya se avanza en corregir el problema de la distribución de medicinas en nueve estados del País -Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz-, donde se federalizan los sistemas de salud, entidades en las cuales se ha elevado el surtido las recetas y se tiene un 90 por ciento de cobertura.

“En lo particular quiero comentarle que ha sido muy insistente la versión de que la incidencia de Covid está renaciendo, está nuevamente reapareciendo. En las primeras tres semanas de diciembre se presentaron 57 mil 910 contagios por Covid, que son superiores a la cifra de 55 mil que se habían presentado en mayo anterior. Yo quiero preguntarle, señor Presidente, si esta situación es grave, cómo debe tomar a la población, qué debe hacer y qué está haciendo el gobierno para tener el abasto de medicamento sobre este punto”, le preguntó un reportero.

“Mire, desde hace como un mes empezaron a presentarse enfermedades respiratorias de distintos signos, influenza y otras enfermedades respiratorias. Llamó la atención que en las reuniones que tenemos semanales para ver el tema de salud, nos informaron que el Instituto Nacional Respiratorias, el INER, estaba casi lleno de niños con problemas respiratorios; ya se actuó. Eso hace 15 días, pero siguen habiendo” reveló.

“Hoy tenemos una reunión, tenemos reunión todos los lunes con todo el sector Salud y hoy nos van a informar. En el caso del Covid sí ha aumentado el contagio, afortunadamente no mucho ni con el daño que causaba anteriormente, sobre todo con pérdidas de vidas, pero sí ha habido un aumento en el caso del Covid. Mañana en la mañana vamos a informar sobre cómo estamos en estas enfermedades. Desde luego, se sigue vacunando, se siguen distribuyendo todos los medicamentos, y mañana se va a dar un informe general”, abundó.

“Sí conocemos personas que se contagian con Covid, pero salen adelante, algunos con muy pocos síntomas, otros con síntomas fuertes, pero no pasa de un poco de calentura, de tos, dos, tres días y ya salen adelante, tarda menos la afectación. De modo que mañana informamos, sí, sobre eso”, insistió.

“Señor Presidente, de manera muy general al informe que usted nos anuncia para mañana, ¿hay alarma o hay alerta para que la gente se vuelva a guardar o vuelva a modificarse los horarios de trabajo o suspensión en algunas empresas?”, cuestionó el mismo periodista.

“No, no, no tenemos nada excepcional, extraordinario, cuidarnos nada más, salir abrigados lo más que se pueda, informarnos sobre el estado del tiempo, del clima, pero no tenemos una situación crítica. En todo el territorio las temperaturas han bajado, pero no mucho afortunadamente, en el norte del País. Y aquí ya se siente, y se va a sentir, pero de acuerdo con los pronósticos va a disminuir el frío en estos días hacia adelante; aunque los pronósticos a veces fallan, a veces fallan hasta los expertos”, respondió López Obrador.

“Señor Presidente, ¿también usted nos pudiera dar un balance de cómo cierra el año en el abasto de medicamentos? porque se ha hablado mucho de fallas, de ausencias, de faltantes”, volvió a preguntar el reportero.

“Sí hay lugares en donde hay falta de abasto, pero ya está el plan de distribución, Miren, ya tenemos comprados todos los medicamentos hasta finales del Gobierno, hasta finales del 24, ya se pagaron, ya se tienen todos los medicamentos, es un asunto de distribución y se van entregando de conformidad con el plan este que tenemos de mejoramiento integral de los servicios de salud pública. Mañana vamos a hablar de eso también, del abasto de medicamentos, pero ya salimos adelante”, agregó.

“Ya les puedo decir que, de los nueve estados donde estamos interviniendo, nueve, los voy a mencionar, es Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero. Me falta uno [...] Campeche, sí. En estos nueve el abasto está por encima del 90 por ciento, con un sistema nuevo de recetas surtidas que se estableció, o sea, no el abasto en general, sino de las recetas. Mañana lo vamos a ver estado por estado, pero en promedio es más del 90”, dijo.

“Sí, ahí está Nayarit, pero ya me voy a adelantar a lo de mañana, 99 Nayarit; Tlaxcala 96, Colima 97, Baja California Sur 99, Sonora 98, Sinaloa 96, Campeche 88. Hasta ahí. A ver, Veracruz, todavía no, bueno, mañana, y Guerrero. Pero sí, sí vamos avanzando. Ya compramos todos los medicamentos; obtuvimos ahorros importantísimos. Es que no olvidemos que todo lo relacionado con la distribución de los medicamentos estaba en manos de un pequeño grupo, 10 manejaban 100 mil millones de pesos, 10 empresas, ni siquiera farmacéuticas”, finalizó.