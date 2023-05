Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que a casi un año de la elección de 2024, en el partido Morena, sí hay favorita, pero es “la cuarta transformación”.

Cuestionada por un reportero respecto a lo expresado por Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien durante una visita a Veracruz, urgió al partido a definir las reglas y realizar un encuentro con los aspirantes a la candidatura presidencial de 2024, o con sus representantes, para acordar las bases de participación.

“Yo diría que sí hay favorita [en Morena] y sí hay encuesta, pero la favorita es la cuarta transformación de la vida pública. Y el partido definirá sus tiempos”, respondió la jefa de Gobierno de la capital de la República, durante su conferencia de prensa diaria.

Durante la presentación de su libro ‘El Camino de México’, en Veracruz, el canciller urgió a que Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora, presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, respectivamente, a a definir las reglas del partido rumbo al proceso interno en que se definirá al candidato o candidata de 2024.

El titular de la SRE añadió que era una falta de respeto para la población decir que alguien es “la favorita o favorito” para la elección presidencial, sin antes preguntarles y por ello urgió a la dirigencia nacional de Morena, la realización de la encuesta interna.

“Eso de que alguien es favorito es una falta de respeto a la gente, a la gente hay que preguntarle. Una de dos, o hay encuestas o hay favorita, no se pueden las dos cosas y para saber si hay es favorita, pues hay que preguntarle al pueblo, o favorito también”, destacó Ebrard Casaubón.

El canciller sostuvo que el partido debe definir el momento en que los aspirantes se deben separar de sus cargos, porque “no podemos simular”. Asimismo, recordó que envió una carta a Delgado Carrillo, misma que no ha sido atendida.

“En la misiva propuse que los que participemos en el proceso acuerden reglas. Que nos separemos del cargo, que la encuesta sea sólo de una pregunta, que haya un debate para conocer qué proponemos”, apuntó el titular de la SRE.

“[Se requiere que la encuesta] sea de a deveras y la vamos a defender y es obligación de Morena cumplir eso y han hecho mutis diciembre, enero, febrero, marzo y abril. No han convocado, yo pienso que se debe ya convocar a los representantes o a nosotros y que podamos discutir cara a cara”, señaló Ebrard Casaubón.

Además, el canciller dijo que su propuesta es “la 4T 2.0”, es decir, una continuación del proyecto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrado, pero mejorado. También recordó que, de los aspirantes de Morena a la candidatura del 2024, él es el único que ha sido sucesor del político tabasqueño.

“Lo que estamos proponiendo es la 4 T 2.0, cuando Andrés fue jefe de Gobierno [del Distrito Federal]. fui su sucesor, de los que estamos compitiendo el único que ha sido sucesor de Andrés soy yo. Si él pensara que no hice un buen trabajo o que no soy leal o no voy a seguir el plan ¿para qué me invita no?. Es rarísimo que invites a un sucesor tuyo y menciónenlo, porque es algo excepcional”, destacó Ebrard Casaubón.

“[En 2018] me invitó para ser secretario de Relaciones Exteriores, porque yo ya fui su sucesor, continuamos el plan y se agregaron cosas al paso del tiempo, porque siempre tenemos que aspirar a consolidar, ampliar y mejorar. Lo mismo pasaría, lo que pasó en la Ciudad de México”, agregó el ex jefe de Gobierno de la capital de la República.