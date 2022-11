‘Si hay que ir al panel, nos vamos’, dice AMLO ante amago de EU por maíz transgénico

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que planteó al Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, ampliar por dos años más la importación de maíz transgénico para forraje, pero no para el consumo humano.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, restó importancia al amago que realizó el Gobierno estadounidense de llevar el asunto a un panel de controversias dentro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

López Obrador explicó que el Gobierno de México hará un análisis del maíz amarillo que se importa desde Estados Unidos, con el objetivo de descartar que no implique riesgos para la salud humana.

“Estuvimos ayer con el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, platicamos bien, tiene toda la información, se está buscando una salida. Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene es transgénico, para el consumo humano”, dijo.

“Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano. Se ha hecho para forraje y en ese caso también estamos planteando que tengamos un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo si no es dañino para la salud”, añadió.

“Aun cuando se use como forraje, como eso lleva tiempo, ofrecimos ampliar el plazo a dos años para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje, o sea, se puede importar pero no para consumo humano, no aceptamos maíz transgénico para consumo humano”, sostuvo.

“Estamos buscando la forma de que ellos entiendan que una cosa es lo mercantil, la ciencia que permite mayor productividad y otra cosa es la salud. Si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo nosotros optamos por la salud”, agregó.

“Hay mecanismos para dirimir estas diferencias en el tratado pero nosotros tenemos elementos para defender por qué no se permite el maíz transgénico. Vamos a esperar a ver si hay un acuerdo. Esperemos llegar a un acuerdo, pero si no se llega a ese acuerdo, pues hay paneles, y no alarmarnos y se acuda a un tribunal, pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”, finalizó.





SECRETARIO DE EU HABLA CON AMLO DE VETO A MAÍZ TRANSGÉNICO; AMAGA CON RECURRIR AL TMEC

El Gobierno de Estados Unidos podría considerar acudir al TMEC, si es que no logra una resolución favorable a la disputa sobre maíz transgénico con México, dijo el lunes Tom Vilsack.

En 2020, el Gobierno mexicano anunció la eliminación gradual del maíz transgénico y el herbicida glifosato para 2024. No obstante, tras la culminación del plazo del decreto, el Gobierno encabezado por Joe Biden manifestó sus preocupaciones.

El comercio entre Estados Unidos y México alcanzó un valor récord de más de 63 mil millones de dólares en 2021.

Durante la reunión entre Vilsack y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la autoridad estadounidense aseguró que le planteó “las profundas preocupaciones” de su Gobierno y de los productores en torno a la norma que entrará en vigor en enero de 2024.

“El decreto [...] tiene el potencial para interrumpir sustancialmente el comercio, perjudicar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos”, dijo Vilsack, citado en un comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

“En ausencia de una resolución aceptable del problema, el Gobierno de Estados Unidos se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir nuestros derechos legales en virtud del TMEC”, agregó.

Vilsack sostuvo que la relación comercial entre los vecinos también sería “significativamente impactada” por el decreto. Además, a pesar de que dijo que durante la reunión se lograron “algunos avances”, aseguró que “se está acabando el tiempo”.

Esta fue la segunda reunión de Vilsack con López Obrador en lo que va del 2022, tras una visita en abril del mismo año, en la que hablaron de seguridad alimentaria.

México y Estados Unidos acordaron continuar avanzando en temas de seguridad alimentaria, informó, por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores.

“Fue una conversación cordial”, dijo el canciller, en un mensaje publicado en Twitter.

“Se acordó avanzar en varios temas relativos a la seguridad alimentaria de ambos países [...] visitaremos Estados Unidos en las próximas semanas”, añadió, quien luego dijo a medios que dicho sector “es muy importante, son todas las exportaciones e importaciones de México, [estamos viendo] cuáles son las decisiones o los puntos en los que nos tenemos que poner de acuerdo”.

Ebrard reveló que el Presidente López Obrador les pidió trabajar con el equipo de Estados Unidos “en este como en otros temas y que estemos listos antes de la Cumbre, que se va a llevar a cabo, para presentar las opciones o soluciones que haya que presentar”.

“Entonces vamos a trabajar junto con Agricultura, también va a estar las secretarías de Economía, Medio ambiente y la Cancillería”, apuntó, quien dijo, además, que “probablemente haya otros temas [...] se los voy diciendo conforme los ubiquen”.