La participación del Ejército en el caso Ayotzinapa continúa generando confrontaciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres de los 43 normalistas que llevan ya casi 10 años desaparecidos.

Previo a la nueva reunión que tendrán el lunes 29 los familiares con López Obrador y también con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el gobierno hizo público el jueves pasado en su página web un informe con anexos en el que, de nueva cuenta, el presidente defiende al Ejército mexicano asegurando que “no hay pruebas” sobre la supuesta participación de la institución castrense en la desaparición de los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Hasta ahora, no se ha encontrado absolutamente nada”, subrayó el mandatario en el reporte, mientras que este viernes dijo en su habitual conferencia mañanera que “si no hay pruebas, yo no puedo inventar nada”.

Asimismo, en el informe que envió a los padres de los estudiantes, el presidente contradijo que en la escuela normal rural de Ayotzinapa hubiera infiltrado un militar que se hacía pasar por estudiante para hacer labores de inteligencia y pasar información a la milicia de las actividades de los estudiantes.

En el escrito se hace referencia a que sí había un soldado en la normal rural, pero que éste no hacía labores de inteligencia, sino que, básicamente, era un soldado que quería simplemente estudiar en la escuela normalista para ser maestro. Así lo reiteró también el mandatario en su conferencia mañanera del viernes 26.