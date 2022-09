Si la Corte elimina la prisión preventiva, sería perjudicial para todos, insiste AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que sería una “chicanada” del Poder Judicial Federal en caso de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modifiquen la Carta Magna y por lo tanto el artículo 19, mismo que rige la prisión preventiva oficiosa.

“Se presume que podrían reformar un artículo de una ley del Código de Procedimientos Penales, que es similar a lo que establece la Constitución, pues eso sería una chicanada, y no, los ministros no están para eso. Ningún jurista, ningún ciudadano, podría hacerlo. Ojalá no aprendan una chicanada de esas porque afecta a todos, afecta al Poder Judicial y a la Corte”, indicó el mandatario nacional.

“Entonces constantemente estamos viendo jueces es que liberan, liberan y liberan a delincuentes incluso con antecedentes penales, utilizan como excusa, como pretexto, que no están bien integradas las investigaciones, que no hace bien su trabajo el Ministerio Público”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Sí, puede ser, se dan también esos casos, pero un juez tiene que impartir justicia, no es nada más estar viendo si se definió bien la hora, en lugar de la detención, y se puede reponer el procedimiento, pero no dejar en libertad a un delincuente en potencia, como lo han hecho”, reiteró el político tabasqueño.

“Si existe malestar por la prisión preventiva oficiosa hay que forma buscar la forma legal, nosotros lo que sentimos es que con esta reforma se abre la puerta a los que tienen poder económico”, finalizó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Por su parte, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, advirtió que proyecto de la SCJN plantea una reforma a la Constitución ‘por la puerta de atrás’, e insistió en que “sería una mutación constitucional” y un fraude por la vía de una interpretación.

“Expresamos la preocupación porque bajo el concepto de interpretación o la no aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales se podría invalidar en los hechos un artículo constitucional [...] Se estaría declarando, en los hechos, la inconstitucionalidad [...] si se busca invalidar el 167 del Código, se estaría invalidando el 19 constitucional. Se haría una reforma a la Constitución por la puerta de atrás”, indicó el funcionario federal.