Si Lozoya quiere salir de prisión, que pague daño, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, quiere salir de prisión, debe pagar la reparación del daño calculado en alrededor de 10.7 millones de dólares, 3.4 millones del caso Agronitrogenados y 7.3 millones del caso Odebrecht.

“En el caso de Agronitrogenados fue una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía la planta, se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares adicionales para esa planta. El señor [Alonso Ancira Elizondo] que participó en la venta, para llevar su proceso en libertad, se comprometió a devolver 200 millones de dólares, ya ha devuelto 100, entonces esto aplica para todos.

“Si no hay devolución del dinero, si no hay reparación del daño, no podemos nosotros estar de acuerdo con la Fiscalía o los jueces. Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño, sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero sí tiene que [pagar]”, insistió.