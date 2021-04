‘Sí no estamos en la boleta, no hay elección en Guerrero’: Félix Salgado

MÉXICO._ El Senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, aseguró que si el Instituto Nacional Electoral no avala y le devuelve su candidatura a la Gubernatura de Guerrero, no habrá elecciones en la entidad el 6 de junio.

Por medio de una transmisión en vivo que realizó esta mañana por medio de su página de Facebook antes de reanudar su caravana hacia la Ciudad de México, Salgado Macedonio dijo a sus seguidores de Iguala que las elecciones locales no se realizarán si él, como candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no aparece en la boleta.

Desde el Zócalo de Iguala, el político señaló que su protesta en el INE será pacífica, sin embargo, sí espera que haya cambios con los que el INE “demuestre su imparcialidad”.

“Sí no estamos en la boleta, no hay elección. Levante la mano quien diga que no habrá elecciones si no estamos en la boleta”, cuestionó Salgado Macedonio a sus simpatizantes.

El guerrerense añadió que si el Instituto al mando de Lorenzo Córdova Vianello ratifica la decisión de retirarle la candidatura, presentará una nueva impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano que “tendrá que resolver en consecuencia”.

“Nos vamos a organizar Guerrero y vamos a aplicar el Artículo 39 constitucional, que dice: la soberanía radica en el pueblo, no hay poder que esté por encima del pueblo, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, ninguno, y menos el INE”, enfatizó Salgado Macedonio.

Salgado Macedonio destacó que recurrirá a todos los recursos jurídicos posibles para ejercer su derecho a participar en las elecciones.

“Con la cabeza fría, el corazón caliente y los mejores abogados [...] Llevamos las de ganar, se está ejerciendo violencia política en mi contra, está abusando el INE, se pasó el INE Nos van a regresar la candidatura, porque es nuestra, porque es del pueblo de Guerrero”, sentenció mientras sus seguidores le aplaudían.

Como lo ha dicho en otras ocasiones, repitió que las autoridades electorales no tienen motivos graves para quitarle la candidatura, por lo que si no lo avalan de vuelta en la contienda electoral, hará lo posible porque las elecciones no sucedan, ya que se deberá evaluar a todos los candidatos.

“no habrá elección debe ser el piso parejo para todos. No hay motivo grave para quitarme la candidatura. ¿Y los demás (candidatos) cómo andan? ¿Y por qué nada más yo de Morena? ¿Si todos los de Morena fuimos precandidatos, por qué nada más Félix, el de Guerrero?” alegó e insistió en que él no hizo precampaña, por lo que no tenía obligación de presentar un informe de gastos.

“Si dicen que no vamos nada más por sus puros, si no vamos, no hay elección en Guerrero y tope en lo que tope, es acuerdo del pueblo de Guerrero, no habrá elecciones en Guerrero, parejo, es parejo”, sostuvo, tras hacer una votación a mano alzado entre los simpatizantes que lo escuchaban.

ACUSADO DE ABUSO SEXUAL

La suspensión de la candidatura de Salgado Macedonio no está relacionada con las acusaciones de abuso que pesan en su contra.

El veterano político, amigo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de estar incriminado en al menos otras cinco agresiones sexuales.

A pesar de la presión de mujeres dentro de Morena, el partido ratificó el mes pasado a Salgado Macedonio como su candidato a Gobernador del sureño estado de Guerrero, pero su futuro como aspirante está ahora en el aire.

López Obrador siempre ha sostenido que las acusaciones de violación contra su amigo fueron “fabricadas” y ha criticado la decisión de la autoridad electoral de retirarlo de la contienda.

Salgado Macedonio y centenares de militantes de Morena han protagonizado esta semana protestas frente las sedes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, en la Ciudad de México.

Morena aumentó la tensión con el INE, al acusar en Twitter a su presidente, Lorenzo Córdova, y a su consejero Ciro Murayama, de querer ser candidatos de la oposición.

El 6 de junio, 94 millones de mexicanos puedan acudir a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del País.