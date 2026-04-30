‘Si no hay pruebas, no hay nada que temer’: Sheinbaum en llamada con Rocha

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante la petición de detención y extradición formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum Pardo reveló que habló directamente con Rocha Moya tras conocerse la denuncia del Gobierno de Estados y le transmitió el mismo mensaje que expuso públicamente.

”Le manifesté lo que manifiesto aquí, si no hay nada, pues no hay nada que temer, nada, tiene que haber pruebas”, asentó.

Subrayó que ningún Gobernador, independientemente de su partido, puede ser acusado ni detenido sin sustento probatorio, y recordó que en el caso de un funcionario con fuero el proceso exige primero un desafuero.

Precisó que la solicitud del Departamento de Justicia ya fue analizada por el área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual determinó la ausencia de pruebas, y que el expediente fue remitido conforme a derecho a la Fiscalía General de la República.

“La Fiscalía dice: ‘para actuar necesitamos pruebas contundentes, fehacientes en el marco del sistema penal acusatorio mexicano’. Así debe ser”, citó Sheinbaum Pardo.

Enfatizó que su postura sería idéntica si la solicitud involucrara a un Gobernador de la oposición.

“¿Imagínense que vinieran una petición de extradición o de detención provisional con fines de extradición a un Gobernador de otro partido, o una Gobernadora de otro partido sin ninguna prueba; ¿que porque es de otro partido voy a actuar distinto? No. Me corresponde defender la Constitución, las leyes y la soberanía”, afirmó.

Sheinbaum Pardo criticó además las declaraciones del Embajador Johnson, pronunciadas durante un evento en Los Mochis, Sinaloa, donde el diplomático advirtió que el fomento a la inversión requiere un entorno libre de corrupción.

Sostuvo que ningún representante diplomático, sin importar su país de origen, puede adoptar una actitud injerencista respecto a los asuntos internos de México.

“Un embajador de Estados Unidos en México, de Francia en México, un embajador de Ucrania en México, de Irán en México para poner las distancias, de Cuba en México, de Argentina en México, un embajador de cualquier país, no puede tener una actitud injerencista”, declaró.

Señaló que las expresiones de Johnson adquirieron una “relevancia distinta” frente a la solicitud de extradición de 10 políticos mexicanos, entre ellos el propio Rocha Moya, presentada por el Gobierno de Estados Unidos.

Para ilustrar las tensiones históricas con diplomáticos estadounidenses, Sheinbaum Pardo citó un pasaje de las memorias del ex presidente Miguel de la Madrid.

“Los norteamericanos entre más blandito encuentran más se van metiendo”, citó.

Descartó cualquier afán de confrontación con Washington, pero advirtió que su administración no aceptará subordinación ni intromisiones.

“Nuestro objetivo nunca será establecer malas relaciones, pero a la Presidenta le corresponde garantizar el respeto y la soberanía de México”, sostuvo.