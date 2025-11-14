Si no paga, habrá proceso jurídico, dice Sheinbaum sobre resolución de Corte contra Grupo Salinas



MÉXICO._ Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera desechar amparos del Grupo Salinas contra el pago de impuestos, ahora deberá iniciarse un proceso jurídico, indicó la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia matutina, indicó que las resoluciones de la Corte se deberán notificar al SAT para que inicie sus procesos.

“Viene otro procedimiento, eso es importante también que se sepa. Ya vamos a pedirle a Hacienda que pueda venir a explicar los procedimientos”, explicó..

“Primero, se notifica. Si paga, bueno, ahí se resuelve el asunto. Si no paga, pues entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte de un proceso jurídico que tiene que cumplirse”, advirtió.

La Presidenta defendió la decisión de la Suprema Corte de desechar nueve amparos promovidos por el equipo legal de Ricardo Salinas Pliego contra el pago de créditos fiscales de Elektra y TV Azteca, y rechazó que exista una “consigna”, una acción política o un acto de autoritarismo, como acusó el empresario tras conocerse el fallo.

En su conferencia matutina de este viernes, la mandataria respondió a las afirmaciones de Salinas Pliego y sostuvo: “El argumento es que hay un autoritarismo, que hay una acción política, que hay una consigna en la Corte (...) y no, la Corte resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial”.

Expuso que los juicios interpuestos por Grupo Salinas se derivan de adeudos “correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013”, lo que, dijo, evidencia que “ni siquiera son de cuando inicia la Cuarta Transformación, sino son muy antiguos”. Recordó que esos créditos se generaron “antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador” en 2018.

Sheinbaum expuso que las empresas involucradas atravesaron varias instancias antes de llegar al máximo tribunal.

Insistió en que cuando los asuntos llegaron a la Corte ya existían fallos previos: “Todos estos tribunales dijeron ‘no tienes razón, tiene razón la autoridad fiscal”.

Señaló entonces que los ministros consideraron que los recursos “no debieron admitirse a trámite” porque “los temas discutidos ya han sido resueltos previamente en criterios obligatorios del propio tribunal” y no presentan “cuestiones nuevas ni de relevancia constitucional”.

Por ello, añadió, la Corte resolvió “revocar los acuerdos que habían permitido que esos recursos de revisión siguieran su trámite” y precisó que “con estas resoluciones la Suprema Corte reafirma su compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y la correcta aplicación de las normas en materia fiscal”.



Las reacciones de Grupo Salinas

Este jueves, Grupo Salinas calificó la decisión del máximo tribunal como un “golpe fulminante a la justicia y al Estado de derecho”.

El conglomerado acusó que acudirá a otras vías legales, incluso internacionales, para exigir la “eliminación de cobros dobles inconstitucionales”, denunciar “multas desproporcionadas” y exhibir “ante los ojos del mundo todas las pruebas de persecución política sistemática” contra Salinas Pliego.

En su comunicado, el grupo empresarial afirmó: “En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses, y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos”.

También calificó a la Corte como “ilegítima” y acusó que “entre este grupo de ministros ilegítimos, no hubo un solo cuestionamiento al guion enviado desde Palacio Nacional”. Señaló un “descaro” por parte del tribunal: “ni siquiera abordaron el evidente sesgo dogmático y la dolosa falta de imparcialidad de ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos”.

El grupo sostuvo que la decisión “sienta un precedente profundamente preocupante” para la confianza de inversiones en México y “envía una señal peligrosa”.



Los fallos del máximo tribunal

Este 13 de noviembre, el Pleno de la nueva Corte desechó siete de los nueve amparos interpuestos por el equipo legal de Salinas Pliego, entre ellos el amparo directo en revisión 6321/2024, relativo a un adeudo de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos del ejercicio fiscal 2013.

La suma total que deberá cubrir el empresario asciende a 50 mil 409 millones 791 mil 495 pesos por adeudos fiscales de 2008 a 2016, cifra que aumentará cuando se resuelvan los dos amparos restantes.