‘Si no van a legislar, que no cobren’, pide AMLO a ‘Va por México’

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó, el 13 de junio del 2022, a la coalición Va por México -conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)-, por proponer un bloqueo a sus iniciativas de reformas constitucionales en el Congreso de la Unión y aseguró que si no legislarán, lo mejor será que no cobren su salario.

“Ahora que los diputados o dirigentes del bloque conservador dicen que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, imagínense, qué legisladores, ¿a quién perjudican? Al pueblo”, aseguró el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

“Entonces, que ya no vayan, si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren [...] Porque están declarando que no van a aprobar nada, nada de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo, pues, tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas”, indicó el político tabasqueño.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 10 de junio del 2022, a la coalición Va por México -conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)-, de no proponer nada, no ayudan, sino dedicarse a estorbar, con la estrategia dictada por sus asesores.

El 9 de junio del 2022, los dirigentes de dicha coalición informaron que firmaron una “moratoria” que establece que en lo que resta de la 65 Legislatura del Congreso de la Unión no aprobarán cualquier iniciativa de reforma Constitucional que presente el presidente López Obrador o los grupos legislativos de Morena y sus aliados.

“Bueno pues no es nada nuevo, es lo que han hecho, es estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar. Siguen con sus estrategas, sus asesores, politólogos, expertos. Imagínense decir: ‘vamos a bloquear una reforma electoral’, indicó el político tabasqueño.

“¿Qué provecho tienes? Nada más porque queremos que tengamos la posibilidad de seguir haciendo fraudes. Que no se nos cierre esa puerta por completo, porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos, podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos como lo hacían antes de la voluntad del pueblo”, agregó el presidente.

“Nada más que ya las cosas cambiaron, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Lo acabamos de constatar en las pasadas elecciones, sólo ellos. Tienen pues una visión distinta, si la realidad no es como ellos quieren, que se amuele la realidad”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

Respecto a la oposición a la reforma para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), López Obrador cuestionó la postura de la coalición Va por México y recordó a Genaro García Luna, ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con Felipe Calderón Hinojosa y que en la actualidad está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

“Qué es entonces lo que quieren, que resucite la antigua Policía Federal y que la Guardia Nacional esté en manos de personas como García Luna, eso es lo que buscan, que regrese a ser manejada desde [la Secretaría de] Gobernación [SEGOB], sin profesionalismo, sin disciplina, sin honestidad, sin lealtad al pueblo”, preguntó el presidente.

“No creo yo que esto les ayude. Es como cuando decidieron votar a favor de Iberdrola, en vez de votar a favor de la Comisión Federal de Electricidad [CFE]. En la costa de Oaxaca hubo 31 municipios afectados por el huracán y en 10 días se restableció el servicio eléctrico ¿qué pasaría si en vez de la Comisión Federal de Electricidad, fuese Iberdrola? ¿Les preocuparía Ozolotepec? No, votaron en contra de la CFE”, recordó el político tabasqueño.

“Cuando se propuso que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, que se convirtieran en derechos constitucionales las becas para estudiantes de familias pobres, las pensiones para niñas y niños con discapacidad, votaron en contra. ¿Cuál es la nueva estrategia? Es lo mismo nada más que nosotros vamos a seguir adelante y contamos con el apoyo del pueblo, que eso es lo más importante”, insistió el mandatario nacional, desde Oaxaca.

López Obrador dijo que la oposición da prioridad a estrategas, politólogos y analistas, porque “creen que la política es asunto de los políticos, de los de arriba, de la élite, no conocen al pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, no le tienen amor al pueblo, por eso están inmersos en una crisis, pero es asombroso, porque uno pensaría que va a haber una revisión, van a llevar a cabo un análisis, va a haber autocrítica, se va a rectificar, pero no, más de lo mismo”.

La coalición Va por México -conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)-, informó, el 9 de junio del 2022, que firmaron una “moratoria” que establece que en lo que resta de la 65 Legislatura del Congreso de la Unión no aprobarán cualquier iniciativa de reforma Constitucional que presente el presidente Andrés Manuel López Obrador o los grupos legislativos de Morena y sus aliados.

Además, durante una conferencia de prensa, Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva, dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD, respectivamente, afirmaron que no permitirán romper con la autonomía, integración e independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), tal como lo pretende hacer el político tasbaqueño.

Asimismo, dijeron que no favorecerán la militarización del país con la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), además de que a la coalición Va por México no la van a dividir a pesar de “ataques” y “calumnias”, por lo que irán juntos en las elecciones del Estado de México y Coahuila, que se llevarán a cabo en el 2023.

“En el 2023 les vamos a ganar Estado de México y Coahuila, y en 2024 les vamos a ganar la Presidencia”, sostuvo el dirigente priista “Alito” Moreno Cárdenas, quien enfatizó que “Morena es la gran tragedia del país” y que pese a los ataques en su contra, así como los intentos de dividir la coalición, “no los doblarán”.

También afirmó que tienen una competitividad comprobada, porque en 2021 los tres partidos sumaron el 40 por ciento de la elección para la integraciónd de San Lázaro.

“Ante la urgencia entonces de preservar nuestra República, hoy los partidos de la coalición Va por México, presentamos una moratoria constitucional y hacemos un llamado a la sociedad a sumarse para denunciar cualquier violación al marco legal, tanto a nivel local como federal que pongan en riesgo la democracia que tanto nos ha costado construir”, dijo Cortés Mendoza.

El presidente del Comité Ejecutiva Nacional (CEN) de Accción Nacional señaló que la firma de la moratoria constitucional entre los tres partidos, es para reivindicar el orden democrático, social y plural del Estado mexicano, con la “fuerza” legislativa del PAN, PRI y PRD en el Congreso de la Unión.

Cortés Mendoza subrayó que los cinco puntos de la moratoria constitucional de la coalición Va por México son:

1. Durante el tiempo que resta a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, los Grupos Parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Los diputados y senadores que presidan y participen en los órganos de gobierno, así como las comisiones y grupos de trabajo, participarán solo en términos estrictamente indispensables e institucionales para dar curso y trámite al proceso legislativo.

3. Estarán alertas para impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución y en esos casos continuarán recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

4. Como oposición “responsable”, continuarán impulsando diversas iniciativas a la legislación secundaria que mejoren en cualquier aspecto la calidad de vida, de salud, económica y de seguridad de los mexicanos, y todos aquellos otros temas que fomenten la democracia.

5. “A la coalición Va por México no la van a dividir a pesar de sus ataques y calumnias porque esta fortalece el Poder Legislativo, protege la Constitución, evita la destrucción y regresión, porque esta seguirá trabajando para la construcción de coaliciones electorales ganadoras y de gobiernos exitosos en beneficio de la sociedad”, indicaron.

Según señaló el dirigente Nacional del PAN, todo lo anterior es “en respuesta a la actitud del presidente de la República y sus brazos ejecutores en el Congreso de la Unión, quien han demostrado una actitud intolerante, de cerrazón y aversión a la deliberación democrática y a los procesos constitucionales de discusión y aprobación de leyes y reformas”.

Cortés Mendoza recordó que en lo que va del Gobierno encabezado por López Obrador “han sido sistemáticas las violaciones a la Constitución, se ha atacado la democracia y destruido programas. Asimismo, según enfatizó, Morena ha amenazado al Instituto Nacional Electoral y a la libertad.

“Que quede bien claro, no permitiremos romper con la autonomía, integración e independencia del INE, ni favorecer la militarización del país que atenta contra la democracia y los derechos humanos”, insistió.

Por otra parte, el dirigente nacional del PAN informó que los tres partidos de oposición solicitarán, en la Cámara de Diputados de Congreso de la Unión, la integración de una comisión de investigación de la participación del crimen organizado en las elecciones, sobre todo luego de los resultados en Tamaulipas en 2022, así como los de Sinaloa, Sonora y Michoacán, en 2021.

Adnado a lo anterior, Cortés Mendoza informó que en cada partido se instalarán mesas de trabajo con dirigencias y militantes del Estado de México y Coahuila, para definir la ruta para las candidaturas de alianza en el 2023.

También a nivel nacional, las dirigencias empezarán la negociación para concretar el acuerdo para una coalición en la elección presidencial del 2024.

Mientras que el perredista Jesús Zambrano Grijalva indicó que la coalición de Va por México no va a permitir la desaparición del INE y combatirá cualquier reforma que Morena pretenda aprobar para dañar al Instituto Nacional Electoral.

“Desde hoy empezamos a procesar las candidaturas del 2023 y 2024”, agregó.”

Aunque se jacten de victorias del 5 de junio, no son para siempre ni las derrotas son para siempre, y con ese ánimo vamos a construir la ruta para el país”, afirmó el presidente nacional del PRD, quien abundó que se abrirán espacios a organizaciones sociales para consultarlos respecto a la definición de la candidatura presidencial del 2024.