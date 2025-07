Si Ovidio inculpa a alguien, Gobierno de EU tiene que probarlo, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que si tras el acuerdo que Ovidio Guzmán López firmó el 30 de junio en el que aceptó declararse culpable y autorizó que su caso fuera resuelto en el Distrito Norte de Illinois, lo que también le permitiría cerrar el proceso penal que enfrentaba en el Distrito Sur de Nueva York, decidía inculpar a alguien en México, el Gobierno de Estados Unidos estaría obligado a presentar pruebas para poder proceder.

Durante su conferencia de prensa matutina admitió que México desconocía los términos de la negociación de Ovidio con las autoridades estadounidenses.

”Si en este juicio sale una imputación a alguna persona en México, pues tiene que venir pruebas del Gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República [FGR], para que haga su trabajo en nuestro país”, dijo.

Sheinbaum Pardo sostuvo que, según los diversos tratados internacionales suscritos con Estados Unidos, el Gobierno encabezado por Donald Trump estaría obligado a informar al País sobre el proceso penal, ya que en México fue detenido, extraditado y cuenta con orden de aprehensión.

”No conocemos el acuerdo, lo que sabemos es que se pretende declarar culpable en uno de los juicios y que se va a concentrar en un juicio, pero no es público ningún acuerdo al que haya llegado. ¿Qué decimos nosotros? Esta persona fue extraditado por México en un operativo que incluso causó muertes de soldados mexicanos”, enfatizó.

”Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la FGR, que tiene la orden de aprehensión de esta persona, eso tiene que ser así y es la relación que tiene la Fiscalía frente a estos juicios y la secretaria del Departamento de Justicia de los Estados Unidos [Pam Bondi], pues eso es lo primero, eso es algo que está establecido en los acuerdos internacionales”, insistió.

Asimismo, Sheinbaum Pardo insistió en cuestionar la decisión del Gobierno de Estados Unidos de negociar con integrantes de una organización delictiva, que ellos mismos catalogaron como terroristas.

”Es esta posición que no se entiende muy bien del Gobierno de los Estados Unidos, porque por un lado nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tiene una política de no negociar con terroristas y si hay un acuerdo, pues entonces en dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas”, cuestionó.

”Tiene que quedar claro que en México hay una orden de aprehensión, que si decimos esto es porque nosotros también desde México combatimos a la delincuencia organizada y trabajamos todos los días para pacificar a nuestro país”, agregó.

Reiteró que la creciente violencia que se registraba en Sinaloa estaría relacionada con las posibles concesiones a Ovidio Guzmán en Estados Unidos, luego del secuestro de Ismael Zambada García, “El Mayo”.

El 25 de julio de 2024, en una finca ubicada en Culiacán, Sinaloa, “El Mayo” Zambada, de 76 años, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”,de 38 años, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Zambada García fue trasladado a Nuevo México, en Estados Unidos, y luego detenido por elementos de la Administración Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), a las afueras de El Paso, Texas.

”Lo que está sucediendo hoy en Sinaloa tuvo que ver con la detención y la forma en que se dio esa detención de un miembro de la delincuencia organizada. Eso no se nos debe olvidar a nosotros, porque nosotros cooperamos, nos coordinamos, pero no estamos de acuerdo ni con el injerencismo, ni con la subordinación”, expresó Sheinbaum Pardo.

”Aquí nadie va a defender a quien es responsable de un delito más que sus propios abogados, nadie digamos del Gobierno. Pero sí es muy importante justamente que haya coordinación y colaboración e información permanente”, abundó.

No obstante, negó que se fuera a reforzar el despliegue de fuerzas federales en Sinaloa, tras conocerse las decisiones procesales en el caso de Guzmán López en Estados Unidos.