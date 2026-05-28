‘Sí puede haber un riesgo de intervención extranjera en elecciones’, señala Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sí existe un riesgo real de que haya intervención extranjera en los próximos comicios de México, luego de que la Cámara de Diputados aprobara en la madrugada la reforma constitucional que establece la nulidad de elecciones cuando se acrediten actos de injerencia externa en sus resultados.

“Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”, declaró al ser cuestionada sobre la pertinencia del cambio constitucional.

Sheinbaum Pardo sostuvo que, ante la “ofensiva que estamos viendo desde fuera, es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos”, y señaló que en el pasado se ha demostrado la existencia de financiamientos externos a candidatos.

Rechazó las críticas de la oposición que califica la reforma como un mecanismo para garantizar el poder a Morena, y aseguró que “no hay nada más falso que eso”.

“Todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con eso: que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México. Quien vota en contra de esta propuesta parece que está a favor de que haya injerencia extranjera en las elecciones en México”, señaló.

Reconoció que el aspecto central del debate será la forma en que se acreditará legalmente esa intervención.

“El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara. Entiendo que viene una discusión para poder determinar cuáles son las características que pudieran definir que en efecto, para que no sea algo subjetivo, sino que realmente se demuestre que hubo intervención extranjera”, afirmó.

Sheinbaum Pardo precisó que la aprobación de la reforma queda establecida en la Constitución, pero que ahora corresponde discutir la ley secundaria en la que se especifique qué implica la injerencia y cómo se revisaría si realmente ocurrió.

La reforma al artículo 41 constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, al término de una sesión que se prolongó más de 15 horas.