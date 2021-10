Nacional | Reforma eléctrica

Si se aprueba la Reforma Eléctrica es porque la oposición se habrá fracturado, afirma Anaya

El ex candidato presidencial afirmó que con el Gobierno de López Obrador el precio de la luz ha subido muchísimo “cuando menos desde 2015” y pidió a la oposición que no se deje intimidar por el mandatario federal y no ceda ante la nueva Reforma Eléctrica