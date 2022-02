Si veo a Aldana, nuevo líder del Sindicato petrolero, no lo reconocería, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, este martes 1 de febrero, que no reconocería, si lo llegara a ver, a Luis Ricardo Aldana Prieto, quien fue elegido, ayer lunes 31 de enero, de entre 25 candidatos, como nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que el Gobierno Federal, que él encabeza, no tiene preferidos para el STPRM.

“Nosotros no tenemos candidatos, antes desde aquí se decidía quién sí y quién no, ahora son los trabajadores, aquí estuvo el señor que se hace mención [Aldana Prieto], pero si me lo encuentro ahora me tendría que decir quién es porque no lo identifico”, indicó el mandatario nacional.

“No lo estoy descalificando, solo no tengo ninguna vinculación. La Secretaría del Trabajo está actuando de acuerdo a su función, no hay ningún candidato predilecto, ya no hay sindicato de Estado, eso es muy importante, es parte del cambio”, acotó López Obrador.

“Yo quiero expresar que por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección en donde participaron la mayoría de los sindicalizados, una muy buena participación y se garantizó el voto libre y secreto, sobre quién ganó y sus antecedentes lo tienen que ver la Secretaría del Trabajo y la comisión que va a ver lo del proceso”, indicó el político tabasqueño.

“Aquí garantizamos el mecanismo de votación libre, secreto, directo, a través del teléfono, antes no se podía y hasta tenían que mostrar su identificación y ahora no fue así, funcionó el sistema y las impugnaciones que se van a presentar se tienen que desahogar en el órgano correspondiente y en apego a la legalidad, sin beneficios para nadie, sin protección para nadie”.

El actual tesorero sindical -cargo que ha ostentado por más de 25 años- ganó por cerca de 45 mil votos, es decir, un 70 por ciento de un total de cerca de 63 mil 700 sufragios -físicos y electrónicos- de los casi 72 mil trabajadores inscritos en el proceso interno.

Aldana Prieto permanecerá en el cargo hasta el 31 de diciembre del 2024. PEMEX cuenta con una nómina de 120 mil trabajadores, de los cuales, 89 mil se encuentran sindicalizados, casi todos adscritos al STPRM.

“Por primera vez se está eligiendo a través del voto personal, libre, directo y secreto, es decir, las nuevas reglas en materia de libertad y democracia sindical, producto de la reforma del 1 de mayo de 2019, son las elecciones a dirigentes sindicales más grandes que se hayan realizado con esta nueva legislación”, informó, a principios de enero, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Gobierno Federal.

Dicha institución dio a conocer, el pasado 31 de enero que, para habilitar el voto a distancia, fueron enviados enlaces y claves a 72 mil trabajadores inscritos en el proceso interno. La información fue dispersada a través del Sistema Remoto de Votación Laboral (SIRVOLA), una plataforma creada por para esta jornada electoral.

“A partir de las 00:01 horas, se dispersaron exitosamente los mensajes de texto y los correos electrónicos que contienen la liga de acceso a la votación y un token individualizado, para que las y los más de 72 mil trabajadores pertenecientes al STPRM”, indicó la STPS Federal, que insistió que se busca garantizar que los trabajadores ejerzan su derecho a través del sufragio libre, directo y secreto, sin riesgos de cooptación o presiones.

El pasado 24 de enero, los candidatos a dirigir el Sindicato adscrito a PEMEX, comenzaron con la serie de exposiciones, que se llevaron a cabo durante la conferencia matutina presidencial, para presentar sus propuestas, contando con un tiempo de 5 minutos cada uno.

Los 25 candidatos avalados por el Comité Ejecutivo General del Sindicato petrolero eran: Luis Ricardo Aldana Prieto; María Cristina Alonso García; Daniel Aranda Padilla; Victoria Arredondo Lami; José Luis Cabrera Raga.Pitágoras Cruz Salaya; Miguel Arturo Flores Contreras; José Luis Gómez Hernández; Gerardo David Herrera Malagón; Jorge Martínez Sánchez; y, Jesús Ortega Ramírez.

Además de Rubí Quintanilla Rincón; Ulises Santos Rodríguez; Nora Luz Vázquez Sánchez; Esbayde Villaverde Acevedo; Jesús Noé Castán Orgaz; Carmen de Dios Patraca; Édgar García Romero; Pablo González de los Santos; Esteban Izquierdo Ávalos; Fred Antonio Navarro López; César Pecero Lozano; Cecilia Margarita Sánchez García; Job Fabián Trinidad Martínez; y, José Luis Vázquez Torres.

Antes de que los aspirantes presentaran sus propuestas para transformar el Sindicato petrolero, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los sindicalizados a votar de forma libre.

“Esto es un ejercicio inédito, algo muy importante para la vida pública de nuestro país, para la vida sindical de México [...] Que gane el que tenga más apoyos, más votos de los trabajadores”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Y que los trabajadores petroleros que nos están viendo, mujeres y hombres, que elijan con libertad, voto libre, voto secreto, que elijan de acuerdo a lo que les dicte su conciencia como mujeres y hombres libres que son”, convocó el mandatario nacional.

El primero en exponer sus propuestas fue Aldana Prieto, actual tesorero del STPRM, quien ofreció transparencia, rendición de cuentas y una oficina virtual para que los trabajadores tengan acceso al secretario general.

“La transparencia será uno de los ejes centrales, si así lo deciden los trabajadores de mi gestión [...] Vamos a transparentar absolutamente todo el trabajo de nuestra organización sindical, apuntó Aldana Prieto.

¿QUIÉN ES LUIS RICARDO ALDANA PRIETO?

Luis Ricardo Aldana Prieto, de 67 años de edad, es Ingeniero Electromecánico. Inició como trabajador de PEMEX en su juventud, en 1972, y escaló diversos cargos dentro del STPRM, hasta ser designado Tesorero de dicha organización, en 1978.

Desde 1979 es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que fue diputado federal plurinominal del 2006 al 2009, así como del 2012 al 2015. También fue senador en las LIX y LVIII legislaturas.

Además de tesorero del STPRM, cargo que ha ostentado durante 25 años y por el cual se le acusó ser uno de los responsables del desvío de fondos de dicho Sindicato a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, candidato del PRI a la Presidencia de la República, en el 2002.

El desvío de recursos, conocido como “Pemexgate”, fue documentado por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), al registrarse un desvío de mil 500 millones de pesos de los fondos sindicales en apoyo a la campaña presidencial del candidato priista Francisco Labastida Ochoa.

En 2003, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso judicial contra Carlos Romero Deschamps -cinco veces secretario general del STPRM-, por el delito de peculado electoral. Sin embargo, el proceso fue suspendido en 2006 por falta de pruebas.

Fue hasta el año 2011, que el proceso fue dado por finalizado de manera inapelable, con la firma de convenio, por el que PEMEX prestó al sindicato 500 millones de pesos, pagaderos en un plazo de 10 años y sin intereses.

El acuerdo, supuestamente para la construcción de viviendas, establecía que el Sindicato comenzaría a pagar el préstamo a partir de enero de 2016, con mensualidades de 8 millones 333 mil 333 pesos, y que se terminará de liquidar en diciembre de 2020.