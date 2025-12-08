Sicarios del Cártel del Sinaloa atacan a rivales en Guatemala; hieren a un soldado

La madrugada de este lunes, presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa (CDS) ingresaron a territorio guatemalteco para atacar a integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala, lo que generó terror entre los habitantes de la zona limítrofe con México y dejó un soldado herido.

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Defensa, informó que elementos del Ejército de Guatemala realizaban patrullajes de rutina en la aldea Agua Zarca, en el Departamento de Huehuetenango, cuando se produjo un enfrentamiento con el grupo armado. Un oficial resultó herido en una de sus extremidades inferiores; su estado de salud se reportó fuera de peligro.

“Se decomisaron al grupo armado, armamento, explosivos, accesorios y drones, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado en video.

Según reportes locales, los integrantes del CDS colocaron narcomantas, quemaron vehículos y protagonizaron enfrentamientos armados en diversas comunidades del Departamento de Huehuetenango, entre ellas La Democracia, Cuilco, Santa Ana Huista, San Marcos, Aldea Tuicoche y Nentón.

En las narcomantas, el CDS dirigió amenazas contra el Gobierno de Guatemala y contra dos presuntos líderes del Cártel de Chiapas y Guatemala: Antonio Martínez, alias “Toño”, y Bladimir López Orantes. “Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez alias ‘Toño’ y Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país, vamos por ellos”, se leía en los mensajes.

La región limítrofe entre Chiapas y Huehuetenango permanece en tensión constante debido a la violencia que ejercen los grupos del narcotráfico, que disputan el control de rutas utilizadas para el tráfico de drogas, armas y migrantes.

El 8 de junio de 2025, un grupo de policías mexicanos fue emboscado en territorio nacional por sicarios, lo que desató una balacera que se prolongó desde Las Champas, en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, hasta el Departamento de Huehuetenango. El enfrentamiento dejó cuatro muertos y generó reclamos del Gobierno guatemalteco por el ingreso de los policías a su territorio sin autorización.