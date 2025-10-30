SICT aclara que Uber y apps similares no tienen permiso para operar en aeropuertos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que los servicios de transporte de pasajeros hacia o desde aeropuertos, ofrecidos por aplicaciones como Uber, no contaban con autorización expedida por dicha institución para operar en esas zonas.

“Respecto de los servicios de pasajeros de y hacia los aeropuertos la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, informa que, los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación”, comentó en un comunicado.

La empresa Uber, recordó, promovió un amparo derivado de los operativos que realiza la Guardia Nacional en los aeropuertos del País por carecer la autorización respectiva

Dijo que sobre el tema, el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión a la empresa para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la normatividad establecida en la Ley de Caminos Puentes de Autotransporte Federal y el Reglamento correspondiente aplicable, evitando que estos sean arbitrarios y discriminatorios, lo que no implica una autorización para la prestación de estos servicios.

“Asimismo, se informa a los usuarios que podrán seguir utilizando los servicios autorizados de taxis en los aeropuertos, servicios turísticos y autobuses autorizados hacia puntos específicos”, finalizó la SICT.

La titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa concedió el 27 de octubre una suspensión definitiva a Uber para evitar que elementos de la Guardia Nacional realizaran detenciones a sus conductores, en cualquier aeropuerto del país.