Siguen sin acuerdo por abrogar Ley del ISSSTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que el Gobierno federal descartó instalar una mesa de trabajo para construir una ruta hacia la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, su principal demanda.
Tras la reunión con Gobernación y Educación Pública, Elvira Veleces Morales, secretaria general de la Sección 14 de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), indicó que se ratificaron propuestas y documentos que ya habían presentado, sin incorporar nuevas respuestas a las exigencias centrales del movimiento.
“Ante la pregunta explícita de los compañeros de que, si se instalaban las mesas para construir la ruta hacia la abrogación de la Ley del ISSSTE, concretamente respondieron que no pueden hacer una ruta de abrogación de la Ley del ISSSTE en estos momentos”, comentó.
Aclaró que las autoridades reiteraron los planteamientos entregados en materia de pensiones y educación, entre ellos la construcción de una aseguradora pública y el establecimiento de una nueva relación entre el magisterio y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Veleces Morales dijo que, al cuestionar si existía alguna propuesta nueva respecto de las ofrecidas anteriormente, la respuesta gubernamental fue que “hasta estos momentos es lo que hay”, por lo que consideraron que no hubo avances sustanciales en las demandas centrales del movimiento.
Comentó que las autoridades también reiteraron una disposición para continuar el diálogo mediante las mesas tripartitas, las cuales no se ha logrado concretar ninguna demanda.
Explicó que dichas mesas están enfocadas en la atención de problemáticas locales de los distintos contingentes magisteriales, aunque también existe la posibilidad de abrir mesas temáticas para abordar asuntos que afectan a varias secciones sindicales de manera simultánea.
“Si estamos hablando de temas de justicia o reparación del daño, no solamente aqueja a un solo contingente, aqueja a muchos contingentes”, expusieron.
La CNTE recibió un documento firmado por el Secretario de Educación Pública y la titular de la Secretaría de Gobernación que incluye una calendarización de reuniones. Por lo que, en ese contexto, algunas mesas ya tienen fechas programadas.
Los acuerdos y la respuesta gubernamental serán analizados por la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, convocada para mañana jueves a las 17:00 horas, instancia que definirá la postura y las acciones a seguir del movimiento magisterial.
Por otro lado, la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que de revocarse la Ley del ISSSTE, habría un impacto en las finanzas públicas por lo que comprometería recursos destinados a programas sociales, educación, salud e infraestructura.
“Diversos análisis técnicos muestran que una medida de esta naturaleza tendría un impacto de gran magnitud sobre las finanzas públicas nacionales, comprometiendo recursos destinados a programas sociales, educación, salud e infraestructura de esta y de varias generaciones. Convocamos al diálogo con la Coordinadora el día de hoy, ante la falta de respuesta a nuestros planteamientos presentados en la Mesa del miércoles pasado, el miércoles 10 de junio. Hoy los exhortamos respetuosamente a iniciar una nueva etapa de trabajo en donde nos dediquemos a abordar con mayor profundidad, con rigor técnico, con análisis jurídico y financiero”, comentó.
Añadió que “el gobierno de México tiene la disposición de trabajar en la búsqueda de soluciones y acuerdos que permitan el regreso a clases de niñas, niños y adolescentes”.
En ese sentido, la funcionaria federal dijo que se podría fortalecer el sistema de pensiones, a través de una aseguradora pública que trabaje conjuntamente con el PENSIONISSSTE para garantizar pensiones dignas para los trabajadores al servicio del Estado.
“Concretar una reforma que establezca una nueva relación entre el Estado mexicano y el magisterio, a partir de la transparencia, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, y evitar a toda costa las prácticas del pasado neoliberal de influyentísimo, nepotismo, corrupción y venta de plazas”.
Recordó que dicha medida es un compromiso, de los 100 que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum a la nación.