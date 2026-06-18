Siguen sin acuerdo por abrogar Ley del ISSSTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que el Gobierno federal descartó instalar una mesa de trabajo para construir una ruta hacia la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, su principal demanda.

Tras la reunión con Gobernación y Educación Pública, Elvira Veleces Morales, secretaria general de la Sección 14 de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), indicó que se ratificaron propuestas y documentos que ya habían presentado, sin incorporar nuevas respuestas a las exigencias centrales del movimiento.

“Ante la pregunta explícita de los compañeros de que, si se instalaban las mesas para construir la ruta hacia la abrogación de la Ley del ISSSTE, concretamente respondieron que no pueden hacer una ruta de abrogación de la Ley del ISSSTE en estos momentos”, comentó.

Aclaró que las autoridades reiteraron los planteamientos entregados en materia de pensiones y educación, entre ellos la construcción de una aseguradora pública y el establecimiento de una nueva relación entre el magisterio y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Veleces Morales dijo que, al cuestionar si existía alguna propuesta nueva respecto de las ofrecidas anteriormente, la respuesta gubernamental fue que “hasta estos momentos es lo que hay”, por lo que consideraron que no hubo avances sustanciales en las demandas centrales del movimiento.

Comentó que las autoridades también reiteraron una disposición para continuar el diálogo mediante las mesas tripartitas, las cuales no se ha logrado concretar ninguna demanda.

Explicó que dichas mesas están enfocadas en la atención de problemáticas locales de los distintos contingentes magisteriales, aunque también existe la posibilidad de abrir mesas temáticas para abordar asuntos que afectan a varias secciones sindicales de manera simultánea.

“Si estamos hablando de temas de justicia o reparación del daño, no solamente aqueja a un solo contingente, aqueja a muchos contingentes”, expusieron.