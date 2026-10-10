‘Simon’ alcanza categoría 4 y amenaza con tocar tierra en Jalisco

El huracán Simon se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson el 10 de octubre de 2026, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y rachas de hasta 280 kilómetros por hora, mientras se desplazaba sobre el océano Pacífico frente a las costas de Colima y Michoacán, con un posible impacto directo en tierra sobre Jalisco previsto para el mediodía del domingo 11 de octubre de 2026.

A las 03:00 horas del 10 de octubre de 2026, el centro del ciclón se localizó en la latitud 17.2 grados norte y la longitud 104.6 grados oeste, a 205 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 375 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema avanzaba hacia el norte a una velocidad de desplazamiento de 7 kilómetros por hora y registraba una presión central mínima de 942 milibares.

El ciclón se originó como una perturbación tropical frente a las costas del Pacífico mexicano y mantuvo un proceso de intensificación rápida sobre aguas cálidas. Tras desarrollarse como tormenta tropical frente al suroeste del país, escaló de categoría 1 a categoría 2 en cuestión de horas y alcanzó el nivel de huracán mayor de categoría 3 al posicionarse frente a las costas de Michoacán. La organización completa de la pared del ojo permitió su ascenso a categoría 4.

Según el pronóstico de precipitaciones, la circulación del sistema generará lluvias extraordinarias superiores a 250 milímetros en el estado de Colima y en zonas costeras de Michoacán. Se anticipan lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en las zonas costeras y el occidente de Jalisco, así como en el resto de Michoacán. En el sur de Nayarit y el suroeste de Guerrero se prevén acumulados de 50 a 80 milímetros, y de hasta 50 milímetros en algunas entidades del centro del país.

La amenaza por viento y oleaje se mantiene a lo largo del litoral. En las costas de Jalisco y Colima se registran vientos superiores a 100 kilómetros por hora con rachas de hasta 150 kilómetros por hora y oleaje de 7 a 10 metros de altura, acompañados de una marea de tormenta de 3 a 5 metros en Colima. En Michoacán las rachas alcanzarán los 120 kilómetros por hora con olas de 4 a 7 metros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una zona de alerta por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita y El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías. Asimismo, permanece vigente un área de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El modelo de trayectoria proyecta que Simon conservará la categoría 4 durante las próximas horas. Para las 12:00 horas del 10 de octubre de 2026, el centro se ubicaría a 145 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con rachas de viento de hasta 305 kilómetros por hora que bordearían la franja costera. Hacia la medianoche del día 11 del mismo mes y año, el sistema se situaría a 65 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo y a 90 kilómetros al sur-sureste de Playa Pérula, Jalisco, cuando sus bandas de tormenta más intensas comenzarían a azotar la línea de costa.

El ingreso del centro del ciclón a tierra firme se prevé sobre el estado de Jalisco, a unos 50 kilómetros al norte de Playa Pérula, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora y rachas de 270 kilómetros por hora. El pronóstico de impacto podría modificarse en intensidad o en ubicación según evolucionen las condiciones de la cuenca.

Una vez sobre tierra, el sistema se desplazará sobre la orografía del occidente del país y perderá fuerza de manera gradual al interactuar con la Sierra Madre Occidental. Para la medianoche del 12 de octubre de 2026 se degradaría a huracán categoría 1 al cruzar el estado de Nayarit, con un centro ubicado a 20 kilómetros al norte de San Blas, vientos de 130 kilómetros por hora y ráfagas de 160 kilómetros por hora.

Durante la tarde del 12 de octubre de 2026, el meteoro se debilitaría a ciclón postropical o remanente sobre el estado de Sinaloa, a 50 kilómetros al norte de Escuinapa. La humedad remanente continuará generando lluvias sobre el noroeste del territorio mexicano.

Entre las medidas preventivas difundidas figuran la limpieza de desagües, canales y azoteas para evitar inundaciones, el resguardo de objetos sueltos en patios, la protección de ventanas y puertas, y la preparación de una mochila de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías, medicamentos y documentos personales en bolsas herméticas. Las recomendaciones incluyen permanecer en un lugar seguro alejado de ventanas durante el paso del fenómeno y no cruzar calles inundadas, arroyos ni ríos con corriente.