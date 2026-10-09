‘Simón’ escala a huracán categoría 3 y avanza hacia costas de Jalisco y Colima

El Huracán Simón se intensificó de categoría 2 a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante este 9 de octubre, mientras se desplazaba por el Océano Pacífico frente a las costas del occidente mexicano, según informaron el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con ese ascenso, el ciclón alcanzó la clasificación de huracán mayor.

El sistema recorrió tres categorías en menos de un día. A las 06:00 horas del 9 de octubre, el SMN ubicó a “Simón” como huracán categoría 1 a 345 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 515 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a siete kilómetros por hora.

Tres horas después, a las 09:00 horas, el organismo lo reportó ya como categoría 2 a 335 kilómetros al sur de Manzanillo y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de 195 kilómetros por hora.

El SMN, en coordinación con el NHC, estableció una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, además de vigilancia por vientos de tormenta tropical hacia Lázaro Cárdenas, Michoacán. Para el tramo entre Punta Mita y San Blas, en Nayarit, se fijó una zona adicional de vigilancia por vientos de huracán.

El pronóstico oficial contempla que “Simón” continúe su intensificación hasta alcanzar la categoría 4 durante la madrugada y la mañana del 10 de octubre de 2026, con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora y rachas de hasta 280 kilómetros por hora, cuando se localice al sur-suroeste de Manzanillo.

El impacto en tierra se prevé en las costas de Jalisco el 11 de octubre. El SMN no descartó un segundo impacto en tierra frente a Nayarit el 12 de octubre, ya con menor intensidad.

Fabián Vázquez Romaña, titular del Servicio Meteorológico Nacional, advirtió en un aviso especial que la intensidad máxima se sostendría durante varias horas.

“Estos son vientos de 230 kilómetros por hora, con rachas de 280 kilómetros por hora. Con esta intensidad se mantendría al menos durante todo el día sábado”, señaló el funcionario federal.

Las precipitaciones estimadas por la circulación del ciclón contemplan lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Guerrero, Michoacán y Colima, y lluvias fuertes de 50 a 75 milímetros en Jalisco.

El oleaje previsto alcanza de 3.5 a 4.5 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero, de 2.5 a 3.5 metros en Colima y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

Las autoridades advirtieron que esos volúmenes de lluvia podrían ocasionar deslaves, crecidas y desbordamientos de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas.

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su fase de auxilio en Guerrero ante las afectaciones registradas por el paso del sistema frente a las costas de esa entidad. El Gobierno federal también activó el plan de auxilio de la Secretaría de la Defensa Nacional e instaló puestos de mando operativo en Puerto Vallarta y Cihuatlán, en Jalisco, así como en Manzanillo, Colima.

Simon es el vigésimo ciclón nombrado de la temporada de huracanes del Pacífico nororiental de 2026, periodo que concluirá el 30 de noviembre de ese año. Su intensificación coincidió con la del huracán Isaias, que el 9 de octubre de 2026 alcanzó la categoría 3 en el golfo de México, según reportes del NHC.