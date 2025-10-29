Simón Levy, ex Subsecretario de Turismo con AMLO, es detenido en Portugal

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Simón Levy Dabbah, ex Subsecretario de Planeación y de Política Turística de la Secretaría de Turismo durante parte del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue detenido en Portugal.

“[...] en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

“En el primer caso, iniciado en diciembre de 2021 por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad, el probable responsable no acudió a las audiencias de imputación convocadas en agosto de 2022 y nuevamente en agosto de 2025, lo que derivó en una orden de aprehensión vigente por el caso. Si bien fue beneficiario de un amparo en 2022, éste quedó sin efectos al no haber comparecido por segunda ocasión a la audiencia de imputación”, detalló.

En el segundo caso, iniciado en noviembre de 2021, continuó, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, el imputado acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual el 4 de agosto de 2022 se libró orden de aprehensión, la cual permanece vigente.

La Fiscalía señaló que esta acción forma parte de los procedimientos rutinarios que se aplican cuando una persona con orden de aprehensión vigente realiza viajes fuera del País, con el fin de garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial.

La FGJCDMX, dijo, mantiene estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República y con la Oficina Central Nacional de Interpol México para concretar los trámites judiciales y migratorios necesarios que permitan la conducción a proceso del imputado y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales y con apego al principio de presunción de inocencia, la persona mencionada en este comunicado es considerada inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente”, finalizó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada al respecto, durante su conferencia de prensa matutina.

“Parece que sí [fue detenido] en Portugal, creo, y es de una ficha que había de una denuncia que puso un particular contra él, hace tiempo, en la Ciudad de México”, respondió.

“Mexicanos: Estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy”, escribió Simón Levy Dabbah, en su cuenta de la red social X, minutos después de darse a conocer su supuesta detención.

El 19 de agosto de 2022 se conoció que un juez del Sistema Procesal Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, libró órdenes de aprehensión en contra de Simón Levy, por los delitos de daño a la propiedad y responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables, en agravio de María del Carmen Olvera, Arturo Pablo Peña, Valeria Magdalena y Emma Yolanda Santos.

El 16 de agosto de ese mismo año, la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo las órdenes de aprehensión del juez, quien solicitó la captura inmediata de Levy Dabbah y su presentación ante la Unidad de Gestión Judicial ubicada en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, como parte de la carpeta judicial 008/0734/2022.

“Lo hago de su conocimiento para que elementos de investigación a su cargo, se avoquen a la localización y captura del imputado, y lograda que sea, lo pongan a disposición de este Órgano Jurisdiccional”, se lee en el oficio oficio UGJ8/28169/2022, girado por el juzgador capitalino.

Ello luego de que el 22 de noviembre del 2021 fue acusado de agredir a Emma Yolanda Santos, una mujer de la tercera edad.

Un video compartido en redes sociales muestra a Levy golpeando la puerta de un edificio y lanzando amenazas.