‘Simón’ se convierte en huracán categoría 1 y apunta a categoría 4 en Jalisco

La tormenta tropical Simón evolucionó a huracán categoría 1 sobre el Pacífico mexicano la noche de este 8 de octubre, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora, según la Comisión Nacional del Agua.

El sistema se desplaza frente a las costas del occidente del País con un pronóstico de intensificación acelerada durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional previó que el ciclón alcance la categoría 2 este viernes 9 de octubre y que, durante las primeras horas del día 10, se fortalezca a huracán categoría 3.

Según la trayectoria oficial, hacia el mediodía del 10 de octubre, el meteoro llegaría a la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, para después degradarse al tocar tierra en las costas de Jalisco y dirigirse posteriormente a Nayarit y Sinaloa.

El SMN estimó que “Simón” impactará el territorio mexicano como huracán en dos ocasiones: la primera como categoría 4 el 11 de octubre en Jalisco, y la segunda como categoría 1 el día 12 entre los estados de Nayarit y Sinaloa.

El fenómeno se originó el 7 de octubre pasado como depresión tropical 20-E en el Océano Pacífico y en menos de 24 horas se intensificó hasta alcanzar la categoría de huracán.

En su aviso de las 09:00 horas del día 8, Conagua lo ubicó a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, con un desplazamiento hacia el oeste a siete kilómetros por hora.

La Secretaría de Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil cerraron tres puertos en dos estados del litoral del Pacífico por los efectos del ciclón.

Según un reporte difundido por la CNPC, las autoridades determinaron el cierre a embarcaciones mayores y menores en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como la suspensión de la navegación para embarcaciones menores en zonas del litoral como Acapulco de Juárez y Puerto Marqués, en Guerrero.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit, además de una zona de vigilancia por tormenta tropical de Punta San Telmo, Michoacán, a Manzanillo, Colima.

El organismo previó lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Guerrero y Michoacán, e intensas de 75 a 150 milímetros en el sur de Oaxaca.

Un huracán categoría 4 se considera extremadamente peligroso, con vientos máximos sostenidos de entre 210 y 250 kilómetros por hora según la escala Saffir-Simpson, y entre sus posibles daños figuran afectaciones generalizadas en estructuras, incluido el colapso parcial o total de techos y muros de viviendas y edificios pequeños.

“Simón” es el vigésimo ciclón nombrado de la temporada de huracanes del Pacífico Nororiental 2026. De manera simultánea, la tormenta tropical Rachel modificó su trayectoria y el 11 de octubre de 2026 estaría impactando el norte de Baja California, mientras el huracán Isaias avanzó por el Golfo de México y a las 06:00 horas se ubicaba a 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso, Yucatán, y a 425 kilómetros al norte de Campeche.