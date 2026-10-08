‘Simon’ tocará tierra en Jalisco como huracán categoría 4

El huracán Simon tocará tierra la mañana del domingo 11 de octubre como huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, en las cercanías de Careyes, Jalisco, según el pronóstico actualizado de trayectoria e intensidad difundido el 8 de octubre de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que a las 12:00 horas de este 8 de octubre el centro de la tormenta tropical se ubicó a 395 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes.

El sistema registró vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120 kilómetros por hora.

El organismo precisó que a las 18:00 horas de este jueves el fenómeno alcanzaría la categoría 1, escalaría a las categorías 2 y 3 para el viernes 9 de octubre, y llegaría a la categoría 4 el día 10 de octubre.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó respecto al rápido fortalecimiento del sistema.

“Se espera que ‘Simon’ se convierta en un huracán más tarde hoy y en un huracán de categoría 4 muy peligroso antes de que alcance la costa de México”, apuntó en un aviso.

La circulación del ciclón ocasionará lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en las costas de Guerrero y Michoacán, así como precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros en el noroeste, centro y costa de Oaxaca. En el oeste y sur de Jalisco y en Colima se prevén lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

En las costas de Guerrero y Michoacán se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, mientras que en Colima las rachas alcanzarían los 50 kilómetros por hora.

El oleaje llegaría a entre 3 y 4 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de 2 a 3 metros en Jalisco.

Ante la cercanía del meteoro, el SMN estableció una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit, además de una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo, Colima.

De manera simultánea, el huracán “Isaías”, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó en el Golfo de México, aproximadamente a 270 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, y a 420 kilómetros al norte de Campeche, Campeche. Ese sistema presentó vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 165 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este-noreste a 17 kilómetros por hora.

La circulación de “Isaías” provocará lluvias muy fuertes en el oeste y costa de Campeche, norte y oeste de Yucatán, centro y sur de Veracruz, costa de Tabasco y norte de Quintana Roo.

También se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Yucatán y oleaje de 2 a 3 metros en Campeche y Yucatán.

La presencia simultánea de ambos ciclones mantendrá bajo vigilancia meteorológica a entidades del Pacífico y del Golfo de México durante los próximos días, con afectaciones previstas por lluvia, viento y oleaje en al menos nueve estados.