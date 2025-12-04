Simulan ataque armado con toma de rehenes en Aeropuerto de Toluca

Autoridades federales realizaron este jueves un simulacro de ataque armado con toma de rehenes en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, con el objetivo de evaluar los protocolos de respuesta ante emergencias de seguridad.

Durante el ejercicio, tres pasajeras fueron sometidas por hombres hipotéticamente armados en la zona de comida de la terminal aérea. El escenario planteó que los agresores buscaban frenar el proceso de extradición de un reo.

En el simulacro participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Agencia de Investigación Criminal y personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron una supuesta crisis nerviosa como parte del operativo.

Según personal del Aeropuerto Internacional de Toluca, durante el ejercicio se activaron los protocolos de evacuación ordenada, aseguramiento de instalaciones, coordinación con la Torre de Control, comunicación con el Centro de Operaciones del Aeropuerto, atención médica simulada y neutralización del escenario planteado.