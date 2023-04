Así como José Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí); Rubén Rocha Moya (Sinaloa); Alfonso Durazo Montaño (Sonora); Carlos Manuel Merino Campos (Tabasco); Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas); Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala); Cuitláhuac García Jiménez (Veracruz); y, David Monreal Ávila (Zacatecas).

Al salir de la reunión, el titular de la Secretaría de Gobernación confirmó los temas abordados y ante los cuestionamientos de la prensa respecto a algún mensaje por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, dijo que “no lo hubo y tampoco había necesidad de que lo emitiera”

“¿Hubo mensaje del presidente?”, le preguntó un reportero. -”No. Fue una reunión como se tenía planeada de la evaluación de la estrategia nacional de seguridad y de los programas del bienestar”, respondió el funcionario federal, quien detalló que se revisó el avance en cada uno de los estados y se evaluaron los programas de Bienestar.

“¿No daría tranquilidad verlo?”, le insistió un periodista. “La tranquilidad está en el hecho de que todos los mexicanos sabemos que resultó con el contagio de Covid, que se recupera, que está aislado y que está recuperándose”, subrayó el titular de la Segob.

“A cuatro días de contagio, ¿por qué no ha aparecido el presidente?”, lo cuestionó otro reportero. “Bueno, yo lo he visto, no sé dónde no haya aparecido; ya aparecerá, tengan paciencia”, enfatizó López Hernández.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue el único de todos los mandatarios estatales que hizo comentarios al salir del Palacio Nacional. “Nos dijeron que estaba bien, que de su estado de salud está bien”, indicó.