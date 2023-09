Sin mencionar a Xóchitl Gálvez, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no le ve futuro a “la minoría” que quiere regresar por sus fueros a la Presidencia de la República y que “no cualquiera puede gobernar el país”.

“¿Nada más porque dice groserías? No, y ¿el conocimiento del país, de la historia? ¿Las convicciones? ¿El amor al pueblo? ¿Dónde esta eso?”, cuestionó haciendo referencia a Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial de la coalición PAN, PRI y PRD.

E insistió: “No cualquiera puede gobernar el país, y lo que estoy viendo no es suficiente para lo que se necesita, México y su pueblo merecen un mejor destino, no cualquiera”.



AMLO dice estar confiado en que no regresen “los corruptos”

Durante su conferencia de prensa, López Obrador dijo sentirse confiado en que no regresen los tiempos de corrupción, influyentísimo y contubernio entre el poder económico y el poder político.

“Entonces, estoy escuchando lo que dicen, de cómo quieren regresar con lo mismo, nada más que no les veo futuro. No creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, del influyentísimo, del contubernio entre el poder económico y el poder político. Y además, no cualquiera puede gobernar el país”, sostuvo.