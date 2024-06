Xóchitl Gálvez Ruiz envió su solicitud a la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, con lo que buscaría ejercer como senadora hasta el término de la LXV Legislatura, que finalizará el 31 de agosto del presente año.

Aunque ya no habrá algún periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión, los diputados federales y senadores mantienen la Comisión Permanente, que seguiría sesionando hasta que concluya la presente Legislatura. No obstante, la política hidalguense no forma parte de los integrantes de la misma.

Gálvez estuvo en periodo de licencia indefinida que comenzó el 20 de noviembre del 2023. En el cargo quedó su suplente, la legisladora Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC).

“Termino un ciclo de mi vida y debo decir que puse todo mi corazón y esfuerzo para cumplir a cabalidad mi encargo como senadora”, dijo Gálvez Ruiz.

Con un 95.2352 por ciento de las actas computadas (162 mil 517 de 170 mil 648) y con una participación ciudadana de 60.9253 por ciento (56.1 millones de personas de la Lista Nominal), el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del Instituto Nacional Electoral (INE), cerró a las 20:05 horas del 3 de junio de 2024.

Con ello se confirmó que Claudia Sheinbaum Pardo era virtual ganadora de la Presidencia de México, con el 59.3577 por ciento de la preferencia electoral, lo que se traducía en 33 millones 226 mil 602 votos, 33 millones 135 mil 080 sufragios obtenidos en territorio nacional y 91 mil 522 en el extranjero.

Ello representó una diferencia de 31.4521 por ciento o 17 millones 605 mil 876 votos sobre el segundo lugar, que le correspondió a Gálvez Ruiz, quien obtuvo 27.9056 por ciento de las preferencias electorales, lo que se traducía en 15 millones 620 mil 726 votos, 15 millones 534 mil 168 sufragios obtenidos en territorio nacional y 86 mil 558 en el extranjero.